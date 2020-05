Imperia, per un Capra in partenza un Molino in arrivo?

Imperia - Ad Imperia manca solo l'ufficialità per stappare la bottiglia e festeggia la promozione in Serie D. Un ritorno atteso per anni e agevolato dalla pandemia da Covid-19 che ha cristallizzato la classifica del campionato di Eccellenza quando i nero azzurri avevano un punto di vantaggio sul Sestri Levante.



Intanto l'Imperia sembra già muoversi sul mercato. Il bomber della squadra Edoardo Capra, 14 reti al momento della sospensione del torneo e titolo di capocannoniere quindi in tasca, sembrerebbe in partenza. Come successo l'anno precedente dopo aver vinto il campionato con il Vado lascerebbe la squadra per impegni lavorativi che non gli permettono di conciliare il calcio alla categoria della Serie D. E proprio il Vado appena retrocesso dalla IV Serie Nazionale, in attesa del Consiglio Federale della FIGC, sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperte. Un ritorno in rossoblu quindi dopo il torneo vinto nella stagione 2018/2019.



Per sostituirlo al "Ciccione" si pensa in grande e il nome caldo è quello del forte trequartista sardo Daniele Molino. Il N°10 è una vecchia conoscenza dei campionati liguri per avere vestito in Serie C e in Serie D rispettivamente le maglie di Savona e Sanremese. In carriera per il classe '87 tante stagioni tra i professionisti anche con maglie blasonate come quella del Cesena. Nell'ultima stagione il trequartista è sceso in campo 22 volte con la maglia della Latte Dolce Sassari totalizzando 22 presenze e 4 reti. Sarebbe un colpo pazzesco per l'Imperia e, probabilmente, non farebbe rimpiangere la partenza del proprio attuale N°7 in direzione Vado Ligure.



Intanto il Direttore Sportivo neroazzurro Chiarlone, confermando sia la possibile partenza di Capra che l'interesse per Molino, conferma sulla panchina dell'Imperia mister Lupo anche per la prossima stagione.