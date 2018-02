Il punto, ulteriore piccolo allungo per la Fezzanese

In seconda posizione irrompe la Sammargheritese. Un ottimo Valdivara impatta al "Ciccione" con l'Imperia. Pari il big match del "Ferrando", mentre il Vado continua nel mese nero perdendo in casa del Ventimiglia. In zona salvezza vince solo il Rapallo

La Spezia - La XX giornata, ossia i due terzi del campionato, ci offrono un nuovo piccolo allungo per la capolista Fezzanese che, come visto nella nostra cronaca dettagliata, supera per 4 - 1 il Busalla. Partita dai due volti: primo tempo dominato dai "Verdi", ripresa in cui la formazione di Genova va vicinissima al pareggio. Doppio vantaggio a firma di Baudi e Pennucci, alla sua prima marcatura in maglia "Verde" e 14° giocatore fezzanotto ad andare in rete, ripresa che si apre con il gol ospite di Oliva, ma lo splendido pallonetto di Maggiore e la rete di Cupini su assist di un indomabile Grasselli chiudono i conti. Vantaggio che sale a +7 dalla seconda in classifica per i ragazzi di mister Sabatini, seconda della classe che ora è la Sammargheritese di mister Camisa che vince nel finale in casa del Serra Riccò. Con i gialloblu ridotti in 10 uomini è il centravanti Belfiore a decidere il match ad 1' minuto dal 90°, poi la squadra di casa chiuderà addirittura in nove uomini. "Orange" che effettuano il sorpasso alla Rivarolese bloccata sul pareggio a reti bianche al "Ferrando" nel big match di giornata ossia il derby con la Genova Calcio. Non inganni il risultato perchè la partita è stata viva e ricca di azioni da rete con i due portieri, Dondero e Molinaro, autentici protagonisti. Occasioni locali due volte con Ilardo e ospiti con Sighieri e Mura. Proprio in chiusura la grande occasione per gli "Avvoltoi" con Sangiuliano che esce di poco a lato del palo e su cui Dondero non avrebbe potuto nulla. Biancorossi ora quarti a quota 34 al pari di Imperia e Vado. I nero azzurri pareggiano al "Ciccione" contro un mai domo Valdivara 5 Terre. Anche in questo caso la partita è dai due volti con la squadra di casa che si fa preferire nel primo tempo e trova il vantaggio grazie ad un'azione personale di Sanci, ospiti molto meglio nella ripresa che arrivano al pareggio grazie ad Alvisi (al centro nella foto, N.d.r.) abile a ribatte in rete una respinta di Todde su precedente conclusione di Bertuccelli. Punto meritato e importante per la classifica della squadra di mister Fanan. Continua invece il mese nero del Vado alla quarta sconfitta consecutiva con i rossoblu che cedono anche al "Morel" contro il Ventimiglia. A sbloccare il match ci pensa Allegro in chiusura di primo tempo con una grande conclusione a fil di palo che si insacca imparabile, poi ad inizio ripresa la squadra di Tarabotto rimane in inferiorità numerica per l'espulsione di Mengali. I "frontalieri" di Caverzan trovano così anche il raddoppio con Galiera che, servito dalla destra da Salzone, supera in dribbling il portiere proteso in vana uscita e insacca nella porta sguarnita. Tre punti che portano i granata a quota 31 in una tranquilla posizione di centro classifica. In casa rossoblu si vocifera addirittura di un possibile taglio di quattro giocatori. Si decide tutto in apertura di match invece tra Pietra Ligure e Sestrese con la rete di Facello che fa felice la squadra di mister Pisano, per il resto il match è molto equilibrato e con poche emozioni. La squadra di casa sale in settima posizione a quota 32 punti, mentre i "verde stellati" sono ora terzultimi scavalcati dal Rapallo Ruentes di mister Marselli che, come facilmente pronosticabile, si impone in casa del fanalino di coda Moconesi. La sblocca Pondaco con un bel sinistro al volo su traversone dalla destra di Nelli, raddoppia già Carbone nella prima frazione, poi nella ripresa Marasco chiude i conti realizzando il tris. Moconesi che si lamenta largamente per l'arbitraggio e chiude la partita in nove uomini per via di due espulsioni. Infine pareggio a reti bianche nello scontro salvezza del "Riva" tra Albenga e Molassana Boero. La squadra di Monti rimane così in zona Play - Out con 24 punti, due in meno dei rosso azzurri di mister Schiazza.



I TOP DI GIORNATA



FEZZANESE: Dopo il successo di Vado ecco anche quello con il Busalla tra le mura amiche e un ulteriore allungo in vetta. Maggiore in forma trascina i "Verdi" miglior attacco del torneo con 56 marcature all'attivo.



SAMMARGHERITESE: Continua a stupire in positivo la squadra di Camisa che si innalza al secondo posto solitario in classifica e può contare anche sulla difesa meno battuta del campionato con 21 reti al passivo.



VALDIVARA 5 TERRE: Ottimo il punto colto dalla squadra di mister Fanan in casa dell'Imperia.



I FLOP DI GIORNATA



VADO: Mese nero per quella che era la grande favorita del campionato quest'estate. Quattro sconfitte su altrettante partite disputate, ora c'è il rischio che la truppa rossoblu molli gli ormeggi prima della fine della stagione, ma almeno il secondo posto è ancora lì ad una sola partita di distanza. Si vocifera addirittura di un clamoroso possibile taglio di quattro elementi della rosa di Tarabotto.



CLASSIFICA MARCATORI



18 DADDI (Imperia)



17 Mura (Rivarolese)



15 Bertuccelli (Valdivara 5 Terre)



13 Corvi (Fezzanese)

13 Romei (Genova Calcio)



12 Salzone (Ventimiglia)



11 Maggiore (Fezzanese)

11 Zunino (Pietra Ligure)



10 Mengali (Vado)