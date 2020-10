Il punto sull'Eccellenza, delle spezzine sorride solo la Fezzanese

L’Eccellenza B ci regala un avvio dolce-amaro per le compagini spezzine. L’unico successo, infatti, porta la firma della Fezzanese che, in attesa dell’esito del ricorso per il ripescaggio in Serie D atteso per questa settimana, si regala la prima gioia grazie a capitan Baudi che si conferma un lusso per la categoria. Il bomber dei “verdi” si mette in proprio e con una doppietta permette ai suoi di espugnare il “Federico Mario Boero” di Cà de Rissi, terreno amico, almeno per il momento, dell’Angelo Baiardo. Successo prestigioso in quanto i “Draghetti” di Claudio Paglia sono ormai da qualche anno una vera outsider per le big.



Il Cadimare, al debutto assoluto nella categoria, esce senza punti dal “Comunale” di Busalla. Nonostante la sconfitta si registrano però parecchie occasioni per i “pirati”. Bedini e Giannini esaltano il giovane portiere locale Montaldo (classe ’01) mentre Paparcone è sfortunato nel veder salvare sulla linea un tiro chirurgico con Montaldo battuto.



Stessa sorte per il Canaletto al quale era affidato l’arduo compito di provare a frenare in partenza la corazzata Ligorna. Minutoli in apertura e Bottino nella ripresa lanciano i ragazzi di Monteforte, desiderosi di ritrovare immediatamente il massimo campionato dilettantistico.



Roboante vittoria per un RapalloRivarolese tanto cinico quanto distratto. Il bomber ex Pietra Ligure Elia Zunino apre le danze ma il collega rossoblù Tracanna trova l’immediato pari. Dal 25° al 40° raffica di gol: il difensore francese ed ex professionista Audel porta avanti i suoi prima della nuova risposta di Tracanna ma, Bertuccelli e Zunino portano i bianconeri sul +2 prima dell’intervallo. Nella ripresa lo scatenato Tracanna fa “hat trick” ma ancora Bertuccelli e capitan Sbarra chiudono la gara per il definitivo 6-3. Subito faville per la coppia da sogno Zunino – Bertuccelli.



Chiude la rassegna la gara tra Athletic e Rivasamba. Il team albarino, presieduto da Sergio Imperato ed allenato da Alberto Mariani, che ha trascinato i gialloverdi dalla Promozione all’Eccellenza, si è imposto all’inglese. 2-0 ad opera di Gianni Di Pietro che, con la doppietta di oggi, si conferma un cecchino e giocatore chiave per i suoi.



Articolo realizzato per Calcio Spezzino da Manuel Arena