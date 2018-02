Il punto, ora è la Rivarolese ad inseguire la Fezzanese

La capolista cala il poker al "Piccardo". Gli "Avvoltoi" superano il Ventimiglia, mentre la Sammargheritese è bloccata dal Vado. Vincono tutte le altre: goleade per Genova Calcio e Imperia. Travolgente Valdivara 5 Terre con sei reti al Serra Riccò

La Spezia - Giornata ricca di gol la XXI in Eccellenza, ben 35 nonostante una partita termini con un risultato ad occhiali. Molte le marcature multiple a cominciare dall'exploit del difensore e capitano del Valdivara Mozzachiodi autore di una grande tripletta, seguono il compagno Bertuccelli, il giovane attaccante classe '97 della Fezzanese Lorenzini, i bomber del campionato Daddi e Mura rispettivamente di Imperia e Rivarolese, la coppia della Genova Calcio Romei - Ilardo, Donati del Molassana Boero e Compagnone del Busalla tutti autori di una doppietta a testa. Secondo poker consecutivo, questa volta in esterna, per la Fezzanese che si impone con un netto 0 - 4 in casa della pericolante e terzultima della classe Sestrese grazie alla seconda rete consecutiva di Pennucci, alla già citata doppietta di Lorenzini che raggiunge le undici marcature stagionali e al quarto gol del difensore Zavatto. Come visto in cronaca partita mai in bilico e risultato meno roboante solo grazie alle grandi parate del portiere Rovetta e un po' di imprecisione degli avanti di Sabatini. La squadra spezzina allunga di un ulteriore punticino sulla seconda visto che in una gara dalle poche emozioni la Sammargheritese è bloccata sul pareggio a reti bianche dal Vado nella prima partita post taglio dei giocatori rossoblu decisa dal presidente Tarabotto. In seconda piazza salgono così gli "Avvoltoi" della Rivarolese che superano per 3 - 1 il sempre ostico Ventimiglia di Caverzan. Al vantaggio di Mura risponde Trotti, poi i locali allungano definitivamente ancora con Mura e con capitan Sighieri che torna al gol dopo un periodo di astinenza dedicando la rete al figlio ad un mese esatto dalla nascita. In quarta piazza l'accoppiata Genova Calcio - Imperia. La squadra biancorossa va sotto per un gol dello spezzino Marchi in casa del Rapallo, ma ribalta tutto dilagando con le doppiette del centravanti Romei, del fantasista Ilardo e l'acuto di Traverso. Come da copione invece l'Imperia che, pur non trovando la rete nella prima frazione in casa del fanalino Moconesi, cala il poker nella ripresa sbloccando subito con Castagna, raddoppiando con il capocannoniere Daddi e fissando il tris con Canu. Nel finale ancora Daddi sancisce il poker ospite. Scorrendo la classifica Pietra Ligure sconfitto nel finale dal Molassana Boero in una gara decisa negli ultimi minuti da Cafferata. Prima altalena di emozioni grazie alla doppietta di Donati e alle reti ospiti di Anselmo e Zunino. Si diceva ad inizio articolo del Valdivara 5 Terre, gli spezzini di Fanan si fanno uno solo boccone del malcapitato Serra Riccò reduce dal pesante comunicato del Giudice Sportivo per il post partita con la Sammargheritese che ha portato anche all'esonero di Paci, vice di mister Spissu. A rubare la scena a tutti è il difensore e capitano Mozzachiodi (nella foto, N.d.r.) che si regala una domenica da bomber con una splendida tripletta di reti portandosi a casa il pallone della partita. Bomber Bertuccelli non vuole essere da meno e insacca una doppietta, pregevole la seconda rete con un bel pallonetto con cui supera Fuselli. Bella anche la rete del bomber ospite Lobascio, mentre nel finale il nigeriano classe '99 Olonisakin conclude nel migliore dei modi il suo week - end perfetto trovando la seconda rete in due giorni dopo quella del momentaneo vantaggio della formazione Juniores del Valdivara il giorno prima in casa della Fezzanese. Il sodalizio spezzino si allontana così a grandi passi dalla zona calda della classifica potendosi concentrare al meglio sulla fase nazionale della Coppa Italia che, ai vincitori, dà diritto alla promozione in Serie D. Infine trova una vittoria importantissima il Busalla di mister Cannistrà che supera per 4 - 1 l'Albenga in un delicato match salvezza. Compagnone spiana la strada con una doppietta, poi i due bomber ossia l'esperto Cagliani e il giovane Repetto chiudono i conti. Di Calcagno la rete "ingauna" che serve solo per le statistiche.



I TOP DI GIORNATA



FEZZANESE: Secondo poker consecutivo per i "Verdi" di Sabatini che allungano un pochino in vetta alla classifica e si preparano al meglio al mese decisivo della stagione.



RIVAROLESE: Cliente ostico il Ventimiglia, ma Mura & compagni riescono a vincere e convincere ritrovando subito la seconda piazza della classifica.



GENOVA CALCIO: Rimonta e goleada in casa del Rapallo di mister Marselli.



VALDIVARA 5 TERRE: Vittoria roboante e ottimo momento di forma per la squadra di Fanan che allontana la zona calda della classifica potendosi concentrare al meglio sull'imminente fase nazionale della Coppa Italia.



I FLOP DI GIORNATA



ALBENGA: Pesante e brutto K.O. nello scontro diretto per la salvezza in casa del Busalla che gioca un'ottima partita dominando gli avversari.



PIETRA LIGURE: Sconfitta maturata negli ultimi minuti della sfida in casa del Molassana Boero, andamento troppo altalenante per la squadra di Pisano nelle ultime giornate.



CLASSIFICA MARCATORI



20 DADDI (Imperia)



19 Mura (Rivarolese)



17 Bertuccelli (Valdivara 5 Terre)



15 Romei (Genova Calcio)



13 Corvi (Fezzanese)



12 Salzone (Ventimiglia)

12 Zunino (Pietra Ligure)

12 Lobascio (Serra Riccò)



11 Mengali (Vado)

11 Maggiore e Lorenzini (Fezzanese)