Il punto, l'Imperia si conferma in testa con un poker all'Alassio

La Spezia - In archivio anche la settima giornata in Eccellenza dove continua il "duopolio" tra Imperia e Sestri Levante per la vetta della classifica, ma alle loro spalle pressa la Genova Calcio del tecnico spezzino Marco Corrado.



I ragazzi di Lupo si impongono in trasferta ad Alassio per 2 - 4 grazie alle reti di Minasso, del solito Capra poi espulso, di Guarco e Sassari ex di turno. Anche le reti delle "Vespe" di Cattardico sono a firma di due ex come Roda e Franco che avevano inizialmente rimesso in parità sul 2 - 2 l'incontro. Tre lunghezze più sotto il Sestri Levante di un altro tecnico spezzino come Alberto Ruvo che torna alla vittoria imponendosi all'inglese sul Campomorone Sant'Olcese con reti di Buffo e del solito Gandolfo. Staccata di una lunghezza troviamo la Genova Calcio che apre definitivamente la crisi del Rapallo Rivarolese grazie alle reti dei giovani Chiriaco e Piccaretta, quest'ultimo classe 2002. Momentaneo pareggio ruentino su autorete.



Ad un punto dai biancorossi la sorpresa positiva di questo inizio di stagione ossia il Busalla Calcio che trascinato dalle giocate dell'ex professionista Federico Moretti e dalle reti di Minutoli, doppietta anche domenica, piega per 3 - 0 il Finale in un tris completato da Compagnone. L'altra sorpresa positiva è la neo promossa Rivasamba che si impone in trasferta sul difficilissimo campo dell'Albenga. Per la squadra di Del Nero in rete Severi e il giovane Lessona, mentre per gli "ingauni" il pareggio momentaneo a firma dell'ex Vado Metalla. A pari punti ecco anche i "draghetti" dell'Angelo Baiardo che calano il tris, doppietta di Battaglia e rete di Incerti, sulla Cairese che era passata in vantaggio con Saviozzi.



Prima vittoria stagionale per il Pietra Ligure che supera all'inglese l'Ospedaletti di Caverzan grazie alle reti di Gaggero e Castagna, mentre Lembo e Martino sono gli autori dei due gol nel pareggio nello scontro salvezza tra Athletic Club Liberi e Molassana Boero.



I TOP DI GIORNATA



RIVASAMBA: Vittoria importantissima e meritata in casa di una corazzata come l'Albenga.



ANGELO BAIARDO: La Cairese è cliente veramente difficile e quindi il tris sui giallo azzurri dei draghetti assume ancora più valore.



BUSALLA CALCIO: Altra bella e rotonda vittoria, la squadra di Cannistrà veleggia verso l'alta classifica.



I FLOP DI GIORNATA



RAPALLO RIVAROLESE: Partita con ambizioni di alta classifica la squadra ruentina è relegata tra le posizioni di coda con una sola vittoria in sette partite.



CLASSIFICA MARCATORI



6 CAPRA (Imperia)

6 SAVIOZZI (Cairese)

6 MINUTOLI (Busalla)



4 Roda (Alassio)

4 Oliviero (Angelo Baiardo)