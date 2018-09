Il punto, in tre ancora a punteggio pieno

Sono il Finale che vince al "Colombo" contro il Valdivara, il Vado trascinato da Parodi e Donaggio e il sorprendere Pietra Ligure. Tris di Alessi e la Cairese supera a domicilio la Rivarolese. Imperia si riscatta con il Busalla

La Spezia - Seconda giornata di campionato ancora molto ricca di reti con 27 realizzazioni totali. Come marcatori multipli troviamo il "Cobra" Alessi (nella foto, ndr) della Cairese straordinario con la sua tripletta alla Rivarolese che sale a 4 reti in 2 giornate. Ecco poi le doppiette di Parodi del Vado, capocannoniere con cinque reti in due partite, e di Costantini dell'Imperia. Due i pareggi, tre le vittorie in casa così come quelle in trasferta. Tra queste quella del Finale in casa del Valdivara 5 Terre. Sfida decisa nel giro di un minuto dalle marcature di Ferrara e Capra. Ora la squadra di Caverzan si porta in vetta a punteggio pieno insieme a Vado, bel tris ad una Sammargheritese che fatica a carburare schiacciata dalla già citata doppietta di Parodi e dalla rete di Donaggio con dedica speciale al padre, e del sorprendente Pietra Ligure che ribalta il vantaggio iniziale di Coccurullo con le reti di Baracco e bomber Zunino. Seconda posizione a quattro punti per la Genova Calcio che non va oltre il pareggio a reti bianche con l'Albenga. Cade in una gara pirotecnica contro la Cairese, anch'essa seconda a quota 4 punti, la Rivarolese. Mattatore della sfida come detto in precedenza Alessi con tre reti, marcature gialloblu completate da Saviozzi. Per gli "avvoltoi" che ancora non convincono appieno ecco le reti di Nappello, Romei e Mura. Prima vittoria per l'Angelo Baiardo che supera per 3 - 1 il Rapallo al secondo stop consecutivo. Reti di Battaglia, pareggio di Rossi poi Venturelli e Provenzano danno la vittoria ai "draghetti" tra le veementi proteste ruentine per l'arbitraggio che fanno seguito a quelle di domenica scorsa per l'annullamento del gol di Marchesi contro il Vado. Si riscatta l'Imperia che vince in casa del Busalla grazie alla doppietta del centrocampista goleador Costantini e alle reti di Castagna e Figone, per i locali in rete Compagnone e Repetto. Infine primo punto per Alassio e Ventimiglia che si dividono la posta in gioco con le reti nel finale di Odasso e Rea.



I TOP DI GIORNATA



ALESSI (Cairese): Splendida tripletta del "Cobra" che piega una formazione ambiziosa come la Rivarolese e spedisce in seconda piazza la neo promossa gialloblu.



FINALE: Il "Colombo" non è mai campo facile, la vittoria della squadra di Caverzan è di quelle importanti.



VADO: Inizio sfolgorante per la squadra rossoblu che vola con le reti di Parodi e Donaggio.



COSTANTINI (Imperia): Doppietta da incorniciare per il centrocampista neroazzurro con il vizio del gol.



I FLOP DI GIORNATA



RIVAROLESE: Brutto capitombolo sul terreno amico contro la neo promossa terribile Cairese ora seconda.



CLASSIFICA MARCATORI



5 PARODI (Vado)



4 Alessi (Cairese)



3 Costantini (Imperia)

3 Zunino (Pietra Ligure)



2 Ilardo (Genova Calcio)

2 Alvisi (Valdivara 5 Terre)

2 Capra e Vittori (Finale)



