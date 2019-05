Il punto, è festa per il Vado

I rossoblu piegano la Cairese e vincono l'Eccellenza. Rivarolese ai Play - Off Nazionali. L'Alassio si salva al fotofinish. Ai Play - Out Rapallo Ruentes - Albenga e Sammargheritese - Ventimiglia

La Spezia - Alla fine a trionfare in uno dei campionati di Eccellenza più incerti degli ultimi anni è il Vado. La squadra rossoblu chiude in bellezza lo stratosferico girone di ritorno che l'ha vista assoluta protagonista battendo a domicilio un'altra grande del torneo come la Cairese. D'Antoni, Capra e Oubakent rispediscono in Serie D i rossoblu a tre anni di distanza dall'ultima apparizione. A nulla serve il sigillo gialloblu a firma del "Cobra" Alessi, come a nulla è servita la tripletta di Oliviero della Rivarolese contro l'Albenga. O meglio le tre reti del fantasista, sommate al sigillo di Manca, permettono alla squadra di mister Fresia di chiudere in seconda posizione staccata di un solo punto dal Vado, ma così facendo ecco aprirsi le porte per i Play - Off Nazionali di Eccellenza dove gli "Avvoltoi" incontreranno in semifinale una formazione lombarda. Terza posizione per la neo promossa Cairese, quarta per l'Imperia che perde al "Ciccione" con un incredibile 3 - 4 a favore dell'Alassio che con questi tre punti può gustarsi la matematica salvezza all'ultimo tuffo. Doppietta di Sassari e reti di Di Mario e Lupo per le "Vespe" di mister Monti, Castagna, Corio e Martelli i marcatori nero azzurri. Alassio salvo in virtù del vantaggio negli scontri diretti con il Rapallo Ruentes che chiude anch'esso a quota 34 dopo il 3 - 2 al Busalla grazie alla doppietta dell'intramontabile Rossi e al sigillo di Bertuccelli. Per gli ospiti in rete Compagnone e Lobascio. Al Play - Out i ruentini sfideranno il Ventimiglia che chiude con una sconfitta in casa del Finale con risultato di 4 - 2. Doppietta di Vittori, Vallerga e Ferrara i marcatori giallorossoblu, mentre per i granata iniziale vantaggio di Rea e sigillo di Principato. L'altra gara Play - Out sarà Sammargheritese - Albenga. I ragazzi di Camisa piegano nettamente il già retrocesso Valdivara 5 Terre grazie alla tripletta di Mehillaj e al sigillo di Sanguinetti. Da segnalare negli spezzini il quarto allenatore della stagione in panchina, ossia Renucci. Per quanto concerne l'Albenga, dopo la sconfitta con la Rivarolese, arrivate le dimissioni di mister Delfino. Da sciogliere il nodo di chi dovrà guidare gli ingauni al Play - Out per cercare la permanenza in categoria. Infine la Genova Calcio chiude con una sconfitta davanti al pubblico amico. Non bastano le reti del neo capocannoniere Ilardo e di bomber Parodi per piegare il Pietra Ligure che si impone grazie alla rete di un ritrovato Zunino e alla doppietta del solito capitan Baracco. Successo per il Molassana Boero che conquista la salvezza matematica grazie a Romei e Falsini che piegano l'Angelo Baiardo andato a segno con Provenzano in uno dei tanti derby del genovese.



I TOP DI GIORNATA



VADO: Girone di ritorno incredibile per i rossoblu che con la netta vittoria sulla Cairese terza possono festeggiare la vittoria del campionato e il ritorno in Serie D a tre anni dall'ultima apparizione.



OLIVIERO (Rivarolese): Splendida la tripletta del fantasista che lancia gli "Avvoltoi" ai Play - Off Nazionali di Eccellenza.



ALASSIO: Il pirotecnico successo in casa dell'Imperia vale un'incredibile salvezza per le "Vespe" di mister Monti.



I VERDETTI DELLA STAGIONE



Campione e promosso in Serie D: VADO



Play - Off Nazionali: RIVAROLESE



Play - Out: RAPALLO RUENTES - VENTIMIGLIA e SAMMARGHERITESE - ALBENGA



Retrocessa in Promozione: VALDIVARA 5 TERRE



CLASSIFICA MARCATORI



19 ILARDO (Genova Calcio)



18 Alessi (Cairese)



17 Saviozzi (Cairese)



16 Donaggio (Vado)

16 Romei (Rivarolese)

16 Zunino (Pietra Ligure)

16 Battaglia (Angelo Baiardo)



15 Parodi (Genova Calcio) [10 reti realizzate con la maglia del Vado, ndr]



14 Lupo (Alassio)

14 Rossi (Rapallo Ruentes)



13 Sassari (Alassio)

13 Mura (Rivarolese)

13 Compagnone (Busalla)



12 Vittori (Finale)

12 Lobascio (Busalla)

12 Calcagno (Albenga)

12 Capra (Vado) [6 reti realizzate con la maglia del Finale, ndr]

12 Bertuccelli (Rapallo Ruentes) [5 reti realizzate con il Valdivara 5 Terre, ndr]