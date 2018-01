Il punto, delle prime cinque sconfitta solo la Genova Calcio

Fezzanese con Lorenzini e Corvi sugli scudi mantiene un punto di vantaggio sul Vado che rimonta un Pietra Ligure in 10 con la tripla di Di Pietro. Imperia poker, Rivarolese tris. Valdivara vince con il fanalino Moconesi, Rapallo scatenato

La Spezia - Giornata interessante la prima di ritorno nel torneo di Eccellenza. Tra le prime cinque vincono in quattro, solo la Genova Calcio è sconfitta tra le mura amiche dalla sempre più sorprendente Sammargheritese. Decide una rete di Cilia in apertura di match con i padroni di casa che poi rimangono in inferiorità numerica per il doppio giallo al trequartista Ilardo, che salterà il big match con il Vado domenica prossima, con la seconda ammonizione quando reclamava per un fallo in area, ma l'arbitro lo allontanava per simulazione. Per i biancorossi di Podestà prima sconfitta interna dopo otto vittorie, gli "orange" di Camisa sesti ad un punto proprio dai biancorossi. Come si diceva tutte le altre ai primi posti vincono: vince la Fezzanese in casa del Serra Riccò per 2 - 5. Grande protagonisti Lorenzini e Corvi autori rispettivamente di una tripletta, splendida la terza rete in semirovesciata, e Corvi, anche per lui il primo gol è da incorniciare. Per il locali in rete i giovani Re e Poggioli e anche la seconda marcatura gialloblu è di quelle che non si vedono spesso. La squadra di Sabatini mantiene la vetta con un punto di vantaggio sul Vado che si impone sul Pietra Ligure. Ospiti subito avanti con il rigore di Di Pietro e la squadra di Pisano in dieci per l'espulsione di Centino dopo appena 10' minuti (salterà la partita di domenica prossima con la Fezzanese, N.d.r.), ma che trascinata da un super Zunino ha la forza di ribaltare tutto. L'ex Savona pareggia i conti con una splendida azione personale e poco dopo, sempre con un'azione personale, mette sulla testa di Anselmi il pallone del 2 - 1. Nella ripresa però l'inferiorità numerica si fa sentire e il Vado dilaga ancora con due reti di Di Pietro e poi con Eretta. La squadra di Pisano scivola in settima piazza e il tecnico bianco azzurro si lamenta fortemente per l'arbitraggio. Terza piazza per la Rivarolese che si impone in casa dell'Albenga andando subito sullo 0 - 3 al termine dei primi 45' minuti grazie alla doppietta di Mura e alla rete di Oliviero. Nella ripresa Gaggero riesce solo a rendere un po' meno amara la sconfitta per gli ingauni. In quarta piazza l'Imperia raggiunge a quota 29 la Genova Calcio imponendosi per 4 - 1 grazie ai propri "tre tenori" offensivi. Doppietta di Daddi, sempre più capocannoniere con 17 marcature stagionali, e reti di Sanci e Castagna. Per la Sestrese momentaneo 2 - 1 ad inizio ripresa realizzato da Liguori. Centro classifica per il giovanissimo Ventimiglia di Caverzan che batte il Busalla grazie ad una rete in apertura di Trotti, ci pensano poi le parate di un super Scognamiglio a blindare la vittoria della squadra dell'ex fantasista dello Spezia Calcio. Momento duro per la squadra di mister Cannistrà. Vittoria facilmente pronosticabile e che dà continuità al successo di Busalla dell'ultima di andata per il Valdivara 5 Terre che si impone in casa del fanalino di coda Moconesi con classico punteggio all'inglese. Subito in vantaggio la squadra di Fanan con Alvisi che insacca su assist di Del Padrone, raddoppio al 20° del nigeriano classe '99 Abiola su bell'assist di Bertuccelli. Nella ripresa la squadra spezzina controlla e porta a casa tre punti. Grande vittoria in uno scontro salvezza per il Rapallo Ruentes di mister Marselli che supera per cinque reti a zero il Molassana Boero. Sblocca bomber Marasco con una splendida rete, raddoppia il difensore goleador Michi e tris dell'esperto attaccante Rossi. Chiude i conti l'ex Fezzanese Marasco (nella foto di Stefano Stradini ai tempi della sua militanza in maglia "Verde", N.d.r.) che insacca la sua doppietta. La cinquina ad opera di Maffei. Tre punti che sono una boccata d'ossigeno per i ruentini attesi da importanti match nel prossimo mese con squadre di centro - bassa classifica come Busalla, Albenga e Moconesi, ma cominciando dalla trasferta in casa del Valdivara con molti ex come lo stesso Marselli, Marchi, Michi e Sbarra.



I TOP DI GIORNATA



FEZZANESE: Settima vittoria consecutiva che permette alla squadra spezzina di mantenere la vetta con un punto di vantaggio. La striscia si allunga a dodici risultati utili superando la precedente più lunga della stagione di undici del Pietra Ligure proprio prossimo avversario.



DI PIETRO (Vado): Tripletta fantastica per il bomber rossoblu che sembra essersi lasciato alle spalle il lungo infortunio tornando a trascinare la sua squadra.



SAMMARGHERITESE: Rivelazione di questo campionato, si conferma in sesta piazza andando a sbancare il "Ferrando" fortino in cui la Genova Calcio in precedenza aveva sempre vinto.



RAPALLO: Vittoria importantissima in ottica salvezza quella ottenuta dalla squadra di Marselli contro il Molassana Boero.



I FLOP DI GIORNATA



GENOVA CALCIO: Brutta sconfitta che rallenta la corsa alla prima piazza quella maturata per la prima volta tra le mura amiche.



BUSALLA: Momento veramente difficile per la squadra di mister Cannistrà, certo le tante assenze per infortunio non aiutano. Contro il Ventimiglia out giocatori importanti come Cotellessa, Ottoboni, Dieci, Compagnone e Monti.



CLASSIFICA MARCATORI



17 DADDI (Imperia)



13 Mura (Rivarolese)

13 Corvi (Fezzanese)



12 Bertuccelli (Valdivara 5 Terre)



11 Salzone (Ventimiglia)



10 Mengali (Vado)

10 Zunino (Pietra Ligure)

10 Romei (Genova Calcio)



9 Lorenzini e Maggiore (Fezzanese)



8 Marrale (Sammargheritese)