Il punto, Vado e Rivarolese divise da un punto a 90' minuti dal termine

Sette gol della capolista al Molassana Boero a cui risponde Mura che piega la Genova Calcio. Cairese terza dopo il successo sul Pietra Ligure. In zona salvezza importanti successi di Ventimiglia, Rapallo, Sammargheritese e Alassio

La Spezia - A 90' minuti dal termine della stagione rimane avvincente la corsa alla prima posizione del campionato di Eccellenza della Liguria che dà diritto al salto in Serie D. Il Vado capolista si scatena con un pirotecnico 7 - 0 sul Molassana Boero grazie alla doppietta di D'Antoni e le reti di Ferrara, Donaggio, Readaelli, Tona e un'autorete. La squadra rossoblu mantiene quindi un punto di vantaggio sulla Rivarolese che grazie al sigillo dell'ex di turno Mura (nella foto, ndr) supera di misura la Genova Calcio nel big match di giornata. A tre punti dagli "Avvolti" troviamo la Cairese che si impone in casa del Pietra Ligure per 1 - 2 grazie a Saviozzi e un autogol, per i padroni di casa di mister Pisano in rete capitan Baracco. Brutto stop invece per l'Imperia che cede in casa del Ventimiglia bisognoso di punti salvezza. A decidere il match in favore dei frontalieri, al nuovo debutto in panchina di Luccisano, è l'ex di turno Daddi la scorsa stagione capocannoniere del torneo con i nero azzurri. L'Imperia abbandona quindi ogni speranza di agganciare almeno la seconda posizione valida per i Play - Off Nazionali. Vincono comunque tutte le squadre in zona Play - Out. Oltre al successo del Ventimiglia si registrano le vittorie di Sammargheritese, Rapallo Ruentes e Alassio. Gli "orange" di Camisa si impongono in casa del tranquillo Angelo Baiardo. Vantaggio ospite di Calvo, pareggio di Venturelli, poi Gallio decide il match a 10' minuti dal fischio finale. Una doppietta dell'ex di turno Bertuccelli e la rete dello "Zio" Rossi permettono ai ruentini di espugnare il campo del Valdivara 5 Terre già retrocesso da qualche giornata in Promozione e in rete nel finale con Vanacore per il punto della bandiera. La squadra del duo Verrini - Camicioli sale a quota 31 punti appaiato all'Alassio e ad una sola lunghezza dalla salvezza diretta al momento rappresentata dai 32 punti dell'Albenga. Proprio gli ingauni cedono nel match salvezza in casa dell'Alassio: vantaggio ospite di Mela, pareggio di Lupo. Poi pirotecnico il finale di prima frazione con le reti di Basso, Gainza e il definitivo 3 - 2 di Sassari. Rischia anche il Molassana Boero dopo la pesante debacle del "Chittolina" con solo due punti di vantaggio sulla zona Play - Out. Chiude la giornata la vittoria del Busalla sul Finale, due squadre tranquille a centro classifica. Per i ragazzi di Cannistrà in rete Lobascio, Compagnone e Iraci. Per gli ospiti gol di Vallerga e Ferrara.



I TOP DI GIORNATA



VADO: Esagera la capolista che segna addirittura sette gol in una volta sola contro il Molassana Boero.



MURA (Rivarolese): Gol dell'ex decisivo per l'attaccante degli "Avvoltoi" che piega la resistenza della Genova Calcio e permette alla squadra di Fresia di restare ad un punto di distanza dal Vado capolista.



DADDI (Ventimiglia): Altro gol dell'ex pesantissimo che fa respirare un po' i frontalieri superano di misura la quotata Imperia.



ALASSIO: Vittoria fondamentale in ottica salvezza nello scontro diretto con l'Albenga.



I FLOP DI GIORNATA



IMPERIA: La sconfitta in casa del Ventimiglia impegnato nella zona salvezza fa sfumare anche la speranza di agganciare il secondo posto che vale l'accesso ai Play - Off.



MOLASSANA BOERO: Troppo brutta per essere vera la squadra rosso azzurra che cede con sette gol al passivo in casa della capolista Vado.



CLASSIFICA MARCATORI



18 ILARDO (Genova Calcio)



17 Alessi e Saviozzi (Cairese)



16 Donaggio (Vado)

16 Romei (Rivarolese)

16 Battaglia (Angelo Baiardo)



15 Zunino (Pietra Ligure)



14 Parodi (Genova Calcio) [10 reti messe a segno con la maglia del Vado, ndr]



13 Lupo (Alassio)

13 Mura (Rivarolese)