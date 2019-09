Il punto, Sestri Levante e Cairese partono con un successo

La Spezia - Partito anche il campionato di Eccellenza che ci regala 22 reti. Fa subito la voce grossa il Sestri Levante che cala il tris in casa dell'Alassio. "Vespe" che sanno rispondere al vantaggio corsaro di Panepinto con Lupo, ma un minuto dopo il pari alassino Ferretti riporta avanti la squadra di Ruvo. Bomber Gandolfo chiude i giochi nel finale.



Delle squadre accreditate alla vigilia del campionato vince all'ultimo tuffo l'Imperia sul difficile campo del Pietra Ligure. Ci vuole la doppietta di Capra al 90° per i tre punti della squadra di Lupo. In precedenza Sancinito, capitan Baracco, Capra e il pari del 2 - 2 dell'ex di turno Castagna. Bene anche la Cairese che sotto per il gol di Galiera con l'Ospedaletti di mister Caverzan pareggia con Bruzzone e va a vincere con Saviozzi centrando così una vittoria su un campo che sarà difficile per molti.



Stecca l'esordio invece l'Albenga che impatta 2 - 2 con il Campomorone. Immediato il vantaggio ingauno con Di Salvatore, ma Currabba e Galluccio la ribaltano. De Simone fissa il definitivo 2 - 2 a 10' minuti dalla fine. Pari a reti bianche anche per il Rapallo Rivarolese in casa del Finale dove ci vuole una grande parata di Basso su rigore di Vittori per evitare il gol dei ragazzi di Buttu.



Due autoreti fanno invece sorridere mister Corrado e la sua Genova Calcio che si impone così per 2 - 1 sul neo promosso Athletic Club Liberi a segno con l'ex di turno, ma allora portiere, Grosso. Un'altra formazione genovese che fa festa è il Molassana Boero che si assicura il derby con l'Angelo Baiardo grazie ad una rete all'89° di Bah Sekouli.



Infine pareggio tra Rivasamba e Busalla. Buon punto per i neo promossi "calafati" rimasti anche in inferiorità numerica. Al vantaggio genovese di Minutoli risponde Monteverde che fissa così l'1 - 1 dell'Andersen.



I TOP DI GIORNATA



SESTRI LEVANTE: La corazzata di Ruvo parte con un gran tris all'Alassio rispettando le attese che la vogliono protagonista.



CAPRA (Imperia): Doppietta pesantissima che al 90° vale la vittoria sul difficile campo del Pietra Ligure.



BAH SEKOULI (Molassana Boero): Esordiente in Eccellenza decide il derby con l'Angelo Baiardo ad un giro di lancette dal 90°.



I FLOP DI GIORNATA



ALBENGA: Per la corazzata di Solari c'era da attendersi di più che un pareggio interno con il Campomorone Sant'Olcese.



G.L.