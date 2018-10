Il punto, Rivarolese da 3 - 0 a 0 - 3?

La formazione di Fresia batte il Finale, ma effettua sei cambi. Pari pirotecnico in inferiorità numerica per il Valdivara. Continua a stupire l'Albenga ora terzo. Vado fermato sul pari dal Ventimiglia, divisione della posta anche tra Pietra e Imperia

La Spezia - Quarta giornata di campionato in archivio con 19 reti realizzate, tre vittorie casalinghe, una sola affermazione esterna, ben quattro pareggi e un caso. Il caso è quello del big match Rivarolese - Finale che sul campo termina con il risultato di 3 - 0 in favore degli "Avvoltoi" grazie alle reti di Mura, Romei e Ungaro, ma che avrà un seguito davanti al Giudice Sportivo. Mister Fresia infatti effettua sei cambi invece dei cinque consentiti e con tutta probabilità il G.s. decreterà lo 0 - 3 a tavolino in favore del Finale che guiderà così a punteggio pieno dopo quattro giornate il campionato, mentre la Rivarolese da 9 punti scenderà a 6. In seconda piazza a quota 8 troviamo il tandem formato dalla sempre più sorprendente Albenga e dalla Cairese. Gli "ingauni" rimandano battuto di misura il Rapallo Ruentes grazie alla rete di Gerini. I neo promossi gialloblu impattano con il Molassana Boero che trova così il suo primo punto stagionale alla quarta giornata. Per i padroni di casa in rete Canaparo, per i rosso azzurri Minutoli. Scorrendo la classifica ecco poi un "gruppone" a quota 7 punti dove vi sono Imperia e Pietra Ligure che impattano nello scontro diretto che termina 1 - 1 con il vantaggio nero azzurro di Laera e il pari di Auteri. Finisce a reti bianche il match del "Chittolina" tra il quotato Vado e il Ventimiglia che come sempre vende carissima la propria pelle. Vittoria con classico punteggio all'inglese per la Genova Calcio ai danni degli "orange" della Sammargheritese che rimangono l'unica formazione a non aver ancora conquistato punti in questo avvio di stagione. Per i biancorossi in rete Traverso e Nelli. Sette punti anche per il Busalla di mister Cannistrà che in uno dei tanti derby genovesi ha la meglio di misura dell'Angelo Baiardo grazie alle reti di Lobascio e Repetto, mentre per i "draghetti" in gol Battaglia. Al termine della partita si dimette dopo solo quattro giornate l'allenatore nero verde Mazzocchi. La partita con più reti è quella degli spezzini del Valdivara 5 Terre che impattano per 3 - 3 sul terreno amico del "Rino Colombo" contro l'Alassio neo promosso che si porta sul doppio vantaggio grazie alle reti di Sfinjari e Gerardi su rigore. La squadra di Cervia ha però la forza di ribaltare il risultato, quando era già rimasta in inferiorità numerica per l'espulsione di Salku, con Cutugno che dimezza lo svantaggio, con il rigore trasformato da Alvisi e concesso per atterramento di Bertuccelli e con la rete dello stesso bomber di casa. Tutto finito? Neanche a pensarci perchè cinque minuti dopo Alfano fissa il definitivo 3 - 3. Valdivara che sale a quota 4 punti in classifica, per l'Alassio è il secondo pareggio stagionale.



I TOP DI GIORNATA



RIVAROLESE: Prestazione da incorniciare e secco 3 - 0 al Finale



ALBENGA: Continua a stupire in positivo la formazione "ingauna" che nata tra mille difficoltà si trova ora in terza posizione dopo la vittoria ottenuta sul Rapallo Ruentes.



I FLOP DI GIORNATA



RIVAROLESE: Eh sì, ritroviamo la formazione di mister Fresia anche tra le delusioni di giornata. Dopo aver conseguito la vittoria sul campo la butta alle ortiche effettuando sei cambi.



SAMMARGHERITESE: Quattro partite, zero punti conquistati, un gol fatto, otto subiti. Un avvio di campionato veramente tutto in salita per gli "orange".



CLASSIFICA MARCATORI



5 ALESSI (Cairese)

5 PARODI (Vado)



3 Capra (Finale)

3 Alvisi (Valdivara 5 Terre)

3 Costantini (Imperia)

3 Zunino (Pietra Ligure)

3 Repetto (Busalla Calcio)

3 Rossi (Rapallo Ruentes)