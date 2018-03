Il punto, Maggiore decide un derby che vale l'allungo in vetta

La Fezzanese si impone con il Valdivara 5 Terre e sfrutta al meglio il K.O. della Rivarolese con il Vado. Albenga gran vittoria sulla Genova Calcio, risorge la Sammargheritese ora terza. Il Rapallo si fa riprendere nel finale dal Serra Riccò

La Spezia - Ancora una grandinata di reti nella XXIII giornata: ben 34 considerando che è stata rinviata per maltempo la partita tra il Busalla e l'Imperia. Marcature multiple per Maggiore della Fezzanese che realizza una tripletta e poi doppiette per bomber Bertuccelli del Valdivara 5 Terre, Galiera del Ventimiglia, Zunino del Pietra Ligure e Lobascio del Serra Riccò. Due i match clou: uno al "Colombo" con il derby spezzino tra i padroni di casa del Valdivara 5 Terre e la capolista Fezzanese. Come evidenziato nella nostra cronaca di ieri meglio i padroni di casa per una mezzora nella prima frazione che si portavano avanti con il rigore trasformato da Bertuccelli, ripresa di chiara marca ospite aperta dalla doppietta dell'ex di turno Maggiore che ribalta il match tra il 49° e il 52°. Nel finale anche la terza marcatura per l'attaccante dei "Verdi" e il poker del neo entrato Lorenzini, oltre alla doppietta personale di Bertuccelli salito a quota 20 reti in classifica. La squadra di Sabatini ora porta a +11 il proprio vantaggio sulla prima inseguitrice Rivarolese che nell'altro match di cartello della giornata cede al rinato Vado. Donaggio e Metalla, il classe '99 al secondo gol consecutivo, portano sul doppio vantaggio i rossoblu. Gli "Avvoltoi" accorciano nella ripresa con Chiarabini, ma un minuto dopo i rossoblu allungano ancora con la rete di Macagno contestatissima dai locali per una posizione di fuorigioco. La squadra di Tarabotto è ora a tre lunghezze dal secondo posto quinta a quota 39 in una classifica cortissima tra la seconda e la sesta posizione. Risorge la Sammargheritese che si impone con un poker in casa della Sestrese in cerca di punti salvezza. Vantaggio immediato con Chiapperini, poi ad inizio ripresa gli ospiti chiudono il match con Mortola e Masi. Negli ultimi 20' minuti il gol verdestellato di Cilia, poi il poker ospite con Privino e il 2 - 4 finale del giovane Mereto. Vittoria che permette agli "orange" di portarsi ad un punto dalla Rivarolese e superare la Genova Calcio sconfitta in casa dell'Albenga. Già detto tutto del pre partita, a decidere per gli ingauni sono le reti di Gaggero e dell'ex Alassio Piazza. Nel finale di primo tempo la rete biancorossa con Costa, ma il parziale non cambierà più. Tre punti fondamentali per la rincorsa salvezza della squadra di Monti. Tutto troppo facile, come da previsione, per il Pietra Ligure che cala un tennistico 0 - 6 al Moconesi fanalino di coda. A segno per gli uomini di Pisano bomber Zunino in doppietta, Monteanni, Anselmo, Facello e Micci con una marcatura a testa. A pari merito troviamo il Ventimiglia di Caverzan che si impone in casa del Molassana Boero grazie alla doppietta di Galiera inframezzata dal momentaneo pareggio rosso azzurro di Romei. Un successo fondamentale per i "frontalieri" che avvicinano in maniera determinante il traguardo salvezza con largo anticipo. Infine pareggio per 3 - 3 nello scontro diretto tra Rapallo Ruentes e Serra Riccò. Ospiti avanti con il giovane Re, Pondaco impatta il risultato ribattendo al volo in rete una corta respinta di Fuselli, ma bomber Lobascio riporta avanti i ragazzi di Spissu. Ci pensa Marasco a pareggiare i conti di testa su cross dalla sinistra di Pondaco. A 9' minuti dalla fine medesima azione: cross dalla sinistra di Pondaco per Marasco questa volta travolto da un difensore ospite. Rigore trasformato dallo spezzino Michi e che sembra dare la vittoria ai ruentini del tecnico Marselli, ma un errore del portiere Roi, che sbaglia l'uscita a 3' minuti dal termine, consente a Lobascio di siglare il definitivo 3 - 3 con un pallonetto vincente di testa e la doppietta personale. Partita chiusa in parità come all'andata: Serra sempre penultimo salendo a quota 18. Rapallo aggancia Busalla in zona Play - Out a quota 25, ma la squadra di Cannistrà deve recuperare una partita.



I TOP DI GIORNATA



VADO: Dopo il pareggio interno con il Busalla la squadra di Tarabotto sfodera probabilmente la miglior prestazione stagionale e va a vincere in casa della Rivarolese seconda della classe riaprendo il discorso per la seconda piazza che vale i Play - Off



ALBENGA: Vittoria importantissima e contro una blasonata avversaria per gli "ingauni" che centrano tre punti fondamentali in ottica salvezza



MAGGIORE (Fezzanese): Tripletta da ex nel derby contro il Valdivara 5 Terre ribaltando il parziale. La squadra gioca un'ottima ripresa dominando il gioco, lui finalizza la mole di occasioni prodotte nel migliore dei modi.



I FLOP DI GIORNATA



MOLASSANA BOERO: Può essere che l'assenza di bomber Donati si sia fatta sentire, ma quello casalingo con il Ventimiglia era un match importantissimo per la squadra di Schiazza.



CLASSIFICA MARCATORI



21 MURA (Rivarolese)



20 Daddi (Imperia)

20 Bertuccelli (Valdivara 5 Terre)



15 Romei (Genova Calcio)



14 Maggiore (Fezzanese)

14 Zunino (Pietra Ligure)

14 Lobascio (Serra Riccò)



13 Corvi e Lorenzini (Fezzanese)



12 Salzone (Ventimiglia)



11 Mengali (Vado)



10 Sanci (Imperia)

10 Baudi (Fezzanese)

10 Anselmo (Pietra Ligure)

10 Alvisi (Valdivara 5 Terre)