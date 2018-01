Il punto, Fezzanese ottobellezze

La squadra di Sabatini centra l'ottava vittoria consecutiva e allunga sul Vado fermato dalla Genova Calcio. Rivarolese terza con Mura, Sammargheritese rivelazione batte Imperia. Successo fondamentale per il Valdivara con il 250° gol di Bertuccelli

La Spezia - Continua il momento positivo della Fezzanese di mister Sabatini che, come visto in cronaca, ha la meglio di misura sul Pietra Ligure nella seconda giornata di ritorno. Decide Zavatto con un perentorio colpo di testa, ma dopo i primi 20' minuti in cui la squadra non gira al meglio, non si contano le occasioni da rete per i locali, oltre a due clamorose traverse colpite da Maggiore e da Baudi. La squadra di Pisano in partita solo ad inizio match è comunque appena alla seconda sconfitta stagionale su campo esterno. I "Verdi" centrano quindi l'ottava vittoria consecutiva aumentando il vantaggio dalla prima inseguitrice Vado che si ferma al "Chittolina" nel big match contro la Genova Calcio che, pur priva di Raso, Riggio, Ilardo e Capannelli, si impone con una rete del centravanti Romei che supera il portiere avversario con un diagonale vincente dopo un'azione di ripartenza. Protagonisti della partita i portieri Illiante e Cesare Dondero autori di molti interventi importanti. La squadra di Podestà è ora quarta a due punti proprio dagli odierni avversari. Classifica corta nelle prime posizioni con la Rivarolese che si conferma terza forza del torneo in attesa di disputare la finale di Coppa Italia contro il Valdivara. Dopo un primo tempo terminato a reti bianche gli "Avvoltoi" vanno sotto con il fanalino di coda Moconesi che la sblocca con Quattrone, ma poi si scatena bomber Mura autore di una tripletta e ora vice capocannoniere del torneo. Le altre due reti dei genovesi a firma del difensore Donato e di Morabito. Chi continua a stupire è la Sammargheritese che sale in quinta piazza ad appena tre lunghezze dalla seconda posizione. Gli "orange" (nella foto la loro esultanza a fine partita negli spogliatoi, N.d.r.) superano di misura un'involuto Imperia grazie alla rete decisiva del centrocampista Gambarelli. I nero azzurri sprecano una grande occasione per il pareggio con Daddi che a tu per tu con Raffo cincischia troppo. I nero azzurri di Bencardino scivolano in sesta posizione. In settima il Pietra Ligure viene raggiunto dal Ventimiglia di mister Caverzan che impatta per 1 - 1 con il Serra Riccò al "Morel". Al vantaggio di Trotti per i "frontalieri" a fine primo tempo risponde ad inizio ripresa il capitano e bomber ospite Lobascio alla sua ottava marcatura stagionale. Un punto più sotto salgono il Valdivara 5 Terre e il Molassana Boero. La squadra di Fanan vince lo scontro salvezza contro il Rapallo di mister Marselli passato in vantaggio con l'ex di turno Marchi. E' Bertuccelli a ritrovare il gol deviando in rete una corta respinta di Roi dopo una sua precedente conclusione, per il centravanti è il 250° centro in carriera nei dilettanti tra campionato e coppe. A ribaltare il punteggio ci pensa il difensore nigeriano Ironoaya che, salito sugli sviluppi di un corner, insacca di testa su assist dalla destra del compagno Abiola. Marselli prova ad inserire il neo acquisto Pondaco, ma il neo entrato El Caidi chiude il match siglando una bella rete dopo aver ricevuto il secondo assist della partita da Abiola. Vera e propria boccata d'ossigeno per il sodalizio di Beverino che si allontana in maniera importante dalla zona Play - Out. A pari punti con i ragazzi di Fanan anche il Molassana Boero che torna alla vittoria nel derby con un Busalla in crisi di risultati. La squadra di Schiazza la sblocca con Costa e raddoppia con il talentuoso mancino Guidotti a tre minuti dalla fine, Cagliani al 90° riapre i giochi, ma per la rimonta dei ragazzi di Cannistrà è oramai troppo tardi. Successo di vitale importanza anche per l'Albenga nello scontro diretto per la salvezza in casa della Sestrese. Rivitalizzata dal mercato e dalla cura Monti la formazione "ingauna" si impone sui "verde stellati" grazie alla prima rete tra i grandi del talentino Andreis, centrocampista offensivo dal gran potenziale essendo un classe 2001, e dalla segnatura al 90° di Licata. Per i padroni di casa in gol Lipani. Bianconeri che staccano di tre punti proprio la squadra di Lepore.



I TOP DI GIORNATA



SAMMARGHERITESE: Sognano la D gli "orange" che intanto continuano nella loro splendida cavalcata nelle posizioni nobili della classifica piegando al "Broccardi" anche una squadra forte come l'Imperia e scavalcandola in classifica.



GENOVA CALCIO: Nel big match di giornata la squadra di Podestà si impone con gran merito in un campo difficile come quello della vice capolista Vado.



VALDIVARA 5 TERRE: In ottica salvezza il successo sul Rapallo Ruentes dell'ex Marselli è di fondamentale importanza.



I FLOP DI GIORNATA



SESTRESE: Brutto stop interno nello scontro diretto con l'Albenga, scontri diretti dove i punti persi o presi pesano doppio.



IMPERIA: Anche per la squadra di Bencardino la sconfitta subita in casa della Sammargheritese è di quelle pesanti per la classifica.



CLASSIFICA MARCATORI



17 DADDI (Imperia)



16 Mura (Rivarolese)



13 Corvi (Fezzanese)

13 Bertuccelli (Valdivara 5 Terre)



11 Salzone (Ventimiglia)

11 Romei (Genova Calcio)



10 Mengali (Vado)

10 Zunino (Pietra Ligure)



9 Lorenzini e Maggiore (Fezzanese)