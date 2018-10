Il punto, Capra manda in testa solitario il Finale

La squadra di Caverzan batte il Vado nel big match. Cairese a ruota dopo la vittoria sulla Genova Calcio. Sfortunata sconfitta per il Valdivara che colpisce anche due legni in quel di Ventimiglia

La Spezia - Non è di certo fortunato il Valdivara 5 Terre che nella terza giornata di campionato cede in casa del Ventimiglia. La squadra di Cervia, sconfitta di misura, coglie due legni con Alvisi e Salkue si deve arrendere alle reti di A. Rea e Galiera inframezzate dal momentaneo pareggio di Bertuccelli. Da sottolineare anche come gli spezzini chiudano la propria partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Sarti per proteste. Analizzando la terza giornata ecco la terza vittoria consecutiva per il Finale di Caverzan che fa suo il big match contro il Vado grazie alla marcatura di Capra. I giallorossoblu sono seguiti a due lunghezze di distanza dalla neo promossa e ambiziosa Cairese che regola con classico punteggio all'inglese la Genova Calcio grazie alle reti di Saviozzi e del solito "Cobra" Alessi. Vado fermo a sei punti raggiunto dall'Imperia che centra la seconda vittoria consecutiva regolando con un gol per tempo, Moscatelli e Castagna, la neo promossa Angelo Baiardo. A braccetto con i nero azzurri anche la Rivarolese a cui basta il gol di Donato per piegare la Sammargheritese e tornare alla vittoria e il Pietra Ligure che viene invece sconfitto dal Rapallo. Primo tempo di marca ospite con la squadra di Pisano che passa con Rovere, secondo tempo ruentino con le reti di Marchesi, Garrasi e la doppietta di Rossi che decidono il match e fanno trovare alla squadra di Camicioli la prima vittoria in campionato. Importante prima vittoria anche per l'Albenga che con le reti di Rossi e Farinazzo supera un Molassana Boero un po' in crisi e si porta a cinque punti in classifica. Infine pirotecnica vittoria del Busalla che si impone per 3 - 4 in casa dell'Alassio trovando così la prima vittoria della nuova stagione.



I TOP DI GIORNATA



FINALE: Tre su tre per la squadra di mister Caverzan che si mantiene in vetta solitaria a punteggio pieno superando il Vado nel big match



CAIRESE: Batte la Genova Calcio e ottiene il secondo posto alle spalle della capolista Finale. Niente male per la neo promossa formazione di mister Solari.



I FLOP DI GIORNATA



MOLASSANA e SAMMARGHERITESE: Tre partite, tre sconfitte ed è già crisi



CLASSIFICA MARCATORI



5 ALESSI (Cairese)

5 PARODI (Vado)



3 Capra (Finale)

3 Zunino (Pietra Ligure)

3 Costantini (Imperia)

3 Rossi (Rapallo Ruentes)