Il punto, Capra lancia l'Imperia in vetta solitaria

La Spezia - Finisce con la vittoria dell'Imperia il big match di giornata per la testa della classifica. Un tempo a testa con il Sestri Levante che parte meglio nel primo tempo e sfiora la rete con Selvatico e colpisce una clamorosa traversa con Del Nero. Ripresa di appannaggio locale soprattutto dopo l'inserimento di Boggian da parte di Lupo che apre spazi per un Capra incontenibile e autore della doppietta decisiva. Imperia che sale in prima posizione solitaria e stacca proprio di tre lunghezze i "Corsari" ora secondi.



Terzo l'Albenga che deve però recuperare la gara in casa dell'Ospedaletti e potrebbe scavalcare così i rossoblu in caso di vittoria. A pari merito con gli ingauni arriva la Genova Calcio di mister Corrado che si va a prendere un punto prezioso, secondo pareggio consecutivo, sul difficile campo dell'ottima Cairese in vantaggio con il solito Saviozzi. A pareggiare i conti per i biancorossi è Ilardo, capocannoniere dello scorso torneo di Eccellenza.



Un punto più sotto piani alti della classifica per il Busalla di Cannistrà che si gode l'esordio dell'ex professionista ed ex Spezia Calcio Moretti nel derby con il Molassana Boero vinto per 1 - 3 grazie alle marcature di Boggiano, doppietta per lui, e Minutoli. Per i rosso azzurri in rete De Persiis per il momentaneo pari.



Sale a nove punti l'Angelo Baiardo che si impone con un tris sul difficile campo della temibile neo promossa Rivasamba e la raggiunge in classifica. Per i "draghetti" in rete Oliviero con una doppietta e Battaglia. Si accontenta invece di un pareggio con il fanalino di coda Athletic Club Liberi il Campomorone Sant'Olcese in vantaggio con Gualtieri, ma raggiunto da Del Vecchio. Rinviata anche Finale - Pietra Ligure, mentre il Rapallo Rivarolese avanti tre volte con l'Alassio è raggiunto altrettante e deve accontentarsi del pareggio. L'ultimo gol alassino al 92° con un tiro cross che inganna il portiere Basso. Da segnalare la buona prova di Bertuccelli autore di una rete e dell'assist per il gol di Kambo.



I TOP DI GIORNATA



CAPRA (Imperia): Doppietta esplosiva che vale il successo nel big match con il Sestri Levante e la vetta solitaria della classifica.



ANGELO BAIARDO: Netta e bella vittoria in casa del Rivasamba che si era dimostrato squadra in forma.



BUSALLA: Odore di alta classifica per la squadra di Cannistrà.



I FLOP DI GIORNATA



RAPALLO RIVAROLESE: Dopo la brutta sconfitta ad Albenga il pari con l'Alassio allontana l'alta classifica. Sette reti subite nelle ultime due partite.



CLASSIFICA MARCATORI



5 CAPRA (Imperia)

5 Saviozzi (Cairese)



4 Minutoli (Busalla)

4 Oliviero (Angelo Baiardo)