Il Valdivara 5 Terre vince la Coppa Italia Regionale di Eccellenza

Nella ripresa le reti del super bomber Bertuccelli e di Ortelli ribaltano l'iniziale vantaggio della Rivarolese. Primo storico trofeo per il sodalizio beverinese

Lavagna - E' da poco terminata la finalissima di Coppa Italia di Eccellenza e alla fine la festa è tutta spezzina. Capitan Mozzachiodi può alzare il trofeo: il Valdivara 5 Terre si laurea campione! E' la prima storica vittoria per il sodalizio di Beverino. Al "Riboli" la formazione di mister Fanan era andata sotto per la rete di Olivierio ad inizio match, ma dagli spogliatoi è emersa un'altra squadra. Il bomber Bertuccelli ha prima scaldato le mani a Boasi e poi lo ha trafitto direttamente da calcio piazzato pareggiando i conti. Il gol decisivo lo ha invece realizzato Ortelli con un colpo di testa imparabile. Nel finale anche una traversa colpita da Alvisi, poi espulso, a suggellare il match. Grande gioia al triplice fischio dell'arbitro Di Maria per il presidente Plotegher e tutti i tesserati del sodalizio beverinese. Con questa vittoria inoltre si aprono per il Valdivara le porte della Fase Nazionale della Coppa Italia, ma ora è presto per pensarci, ora è tempo di festeggiare! E infatti la festa esplode subito dopo la premiazione negli spogliatoi del "Riboli" dove tutta la squadra, lo staff e il presidente Plotegher possono gioire per questo importante successo. Tra i neo campioni intenti a festeggiare anche il giovane classe 2000 Jacopo Rossi che alza un trofeo alla sua prima convocazione in Prima Squadra.



Questo il link alla nostra cronaca live della serata:



http://www.cittadellaspezia.com/calcio-spezzino/eccellenza/coppa-italia-eccellenza-segui-il-live-della-diretta-di-valdivara-5-terre-rivarolese-251674.aspx



Tabellino



Rivarolese - Valdivara 5 Terre 1 - 2 Live

Marcatore: 9° Oliviero (R), 56° Bertuccelli (V), 69° Ortelli (V)



Note: espulso Alvisi (R) nel recupero, ammoniti Del Padrone (V), Martino (R), Mura (R), Eranio (R), Bertuccelli (V)



Rivarolese: Boasi, Ungaro, Sangiuliano, Napello, Ciminelli, Eranio, Malatesta, Oliviero, Memoli, Martino (67° Cuccurullo), Mura. All. Fresia

A disp.: Molinaro, Pascolini, Herrera, Morabito, Nocentini, Sacchi.



Valdivara 5 Terre: Sarti, Iroanya, Terribile, Del Padrone, Cutugno, Mozzachiodi, Alvisi, Ortelli, Abiola Ejalonibu (80° Stella), Bertuccelli, Paparcone. All. Fanan

A disp.: Grippino, Chiappini, Barilari, Bolla, El Caidi, Rossi.



Arbitro: Sig. Alessandro Di Maria di Chiavari