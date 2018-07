Il Valdivara 5 Terre perfeziona l'ingaggio di Giacomo Vicini, mentre rientra al Colombo Gabriele Ciuffardi

Il club del presidente Giovanni Plotegher ha reso noto l'accordo per le prestazioni sportive 2018/2019 con il centrocampista Giacomo Vicini, classe 1999, nell'ultima stagione nelle file della Fezzanese. Dopo aver smosso i primi passi nella squadra della Santerenzina, il giovane centrocampista di Santerenzo, è approdato ancora in giovanissima età allo Spezia dove ha compiuto tutta la trafila nelle giovanili bianche fino ad arrivare a vestire la maglia della Primavera. Nella stagione scorsa il passaggio alla formazione della Beretti della Carrarese per poi, nel mercato invernale, fare rientro a La Spezia per indossare la maglia della Fezzanese.

“Sono felice e onorato di vestire la maglia del Valdivara 5 Terre, che negli ultimi anni ha dimostrato di puntare molto sui giovani. Non vedo l'ora di incominciare questa stagione dove darò il massimo per ripagare la fiducia della società e del mister” ha dichiarato il giocatore di Santerenzo sulla pagina ufficiale di facebook del club bianco azzurro.

Sempre nella giornata di ieri, il direttore sportivo Nunzia Imperato, ha perfezionato il rientro per fine prestito del centrocampista Gabriele Ciuffardi, che nelle ultime due stagioni ha vestito la maglia dello Spezia Calcio.

“ Sono veramente felice di fare il mio esordio nel calcio dei grandi con la maglia del Valdivara 5 Terre. Dopo due anni non facili nelle file dello Spezia Calcio rientro nel club dove sono cresciuto calcisticamente. Ho tanta voglia di riscattarmi perché voglio ripagare la fiducia del club. Sono pronto a mettermi a disposizione del mister e della squadra” Ha dichiarato il giovane centrocampista.