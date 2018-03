Il Valdivara 5 Terre espugna il Morel

Per la prima volta la squadra di Fanan conquista i tre punti in casa dei frontalieri del Ventimiglia. Decidono Yronaya ed Ejalonibu che ribaltano lo svantaggio firmato Cafournelle. Tre punti meritati a seguito di una ripresa dominata

Ventimiglia - Bella vittoria per il Valdivara 5 Terre che in pieno recupero espugna per la prima volta nella sua storia il "Morel" di Ventimiglia. Un vantaggio che sarebbe potuto materializzarsi anche prima dei minuti di recupero dato che nel secondo tempo la squadra di Fanan è andata più volte vicina alla rete. Sulle ali dell'entusiasmo per la bella vittoria ottenuta a Cuneo contro la Pro Dronero in Coppa Italia gli spezzini aggiungono così in carniere tre punti importanti che li portano in una tranquilla posizione di classifica raggiungendo proprio i frontalieri e il Pietra Ligure, sconfitto a domicilio dal Rapallo, a 35 lunghezze in settima piazza. E dire che lo stesso mister doveva rinunciare per squalifica a Sarti, Stella e Alvisi varando così una formazione molto giovane con ben cinque classe '99 in campo dal 1' minuto ossia i tre nigeriani Yronaya, Ejalonibu e Olonisakin a cui si aggiungevano anche Chiappini in difesa e Barilari a centrocampo. Caverzan di contro poteva contare sul suo attacco Galiera - Salzone - Trotti e il forte portiere Scognamiglio a difesa dei pali. Out tra i frontalieri il lungodegente Principato, oltre ad Allaria, Peirano e Giunta. Sotto una pioggia battente partono bene i padroni di casa quando al 5° Trimboli scende a destra, rientra sul mancino e mette un cross perfetto sul secondo palo che libera Galiera il quale non arriva alla deviazione di testa per una questione di centimetri. Frontalieri che passano in vantaggio al 12° quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'esperto centrocampista Cafournelle viene liberato al limite dell'area e conclude a rete al volo superando Grippino con un tiro abbastanza centrale, forse leggermente deviato. Storditi dal vantaggio gli ospiti vacillano cinque minuti dopo: Rea crossa per Salzone che ha tutto il tempo di battere a rete, ma il giovane bomber non inquadra lo specchio. Grippino era battuto nella circostanza. Si vede il Valdivara al 24° quando Ejalonibu, dopo uno scambio con Bertuccelli, si presenta davanti a Scognamiglio, ma la conclusione non è delle più efficaci e il portiere para centrale senza problemi. E' il prologo al pareggio che arriva al 38° quando Olonisakin se ne va via bene a sinistra e viene steso da Mamone, ammonito. Sugli sviluppi del calcio di punizione Barilari mette al centro con il mancino, pallone allontanato e ripreso da Ejalonibu che crossa dalla corsia opposta, colpo di testa di Mozzachiodi che diventa un perfetto assist per Yronaya il quale incorna e impatta il risultato sul quale si va al riposo. Ripresa e gli spezzini partono forte sfiorando il vantaggio già al 49° quando Olonisakin centra da sinistra per Ejalonibu che calcia al volo da sottomisura mandano il pallone alto e "rubando" di fatto la marcatura a bomber Bertuccelli che avrebbe potuto insaccare comodamente in rete il suo 21° gol stagionale. Dopo la classica girandola di sostituzioni è nuovamente l'undici di Fanan a rendersi pericoloso al 75°: lancio lungo dalla retrovie per Bertuccelli che con una sponda di testa serve sulla corsa Ejalonibu il quale prova un pallonetto sull'uscita di Scognamiglio che risulta però ampiamente fuori misura. Lo stesso portiere deve poi uscire dall'area per anticipare di testa Bertuccelli lanciato verso la porta. E' un buon momento per gli spezzini che aumentano il potenziale offensivo inserendo El Caidi al posto di Ortelli. Tre minuti dopo clamorosa traversa colpita da Barilari direttamente da calcio d'angolo. All'89° cross dalla destra di El Caidi per Ejalonibu che cicca il pallone il quale diventa buono per uno stupendo gesto tecnico di Bertuccelli che con una grandissima rovesciata indirizza bene il pallone, ma Scognamiglio si supera e con una grande intervento disinnesca in corner il pericolo. In pieno recupero punizione sulla sinistra per il Ventimiglia, fallo di El Caidi, che non sortisce effetti, Grippino rilancia velocissimo servendo Olonisakin che a sua volta mette in movimento Ejalonibu che a gran velocità si presenta davanti a Scognamiglio il quale esce dall'area e lo contrasta, l'attaccante si rialza, recupera il pallone e insacca a porta vuota il gol che vale la vittoria. Una vittoria meritata per il Valdivara che nella ripresa ha dominato al "Morel", tre punti che donano tranquillità a tutta la squadra in vista del decisivo impegno di Mercoledì in Coppa Italia quando contro il Mariano Comense basterà un pareggio per qualificarsi ai Quarti di Finale. Ventimiglia che parte bene, ma poi patisce la squadra avversaria. Ottima la prova del trio Olonisakin, Yronaya, Ejalonibu, ma anche dell'altrettanto giovane centrocampista Barilari. Tra i frontalieri brilla Cafournelle.



Tabellino



Ventimiglia - Valdivara 5 Terre 1 - 2

Marcatori: 12° Cafournelle (VE), 38° Yronaya (VA), 92° Ejalonibu (VA)



Note: ammoniti Mamone (VE) e Mozzachiodi (VA), recuperi 1' e 3'



Ventimiglia: Scognamiglio, Mamone, Trimboli (56° Alberti), Ala, Serra, Allegro, Cafournelle, A.Rea (80° Musumarra), Galiera (72° Felici), Salzone (69° D. Rea), Trotti. All. Caverzan

A disp.: Bevilacqua,Micu, Giunta.



Valdivara 5 Terre: Grippino, Fazio, Chiappini (69° Terribile), Del Padrone, Iroanya, Mozzachiodi, Olonisakin, Ortelli (78° El Caidi), Ejalonibu, Bertuccelli, Barilari (79° Bolla). All. Fanan

A disp.: Langella, Cutugno, Melacrinis, Paparcone.