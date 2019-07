Il Valdivara 5 Terre cede un giovane in prestito al Rapallo Rivarolese

Beverino - Con un comunicato apparso sulla propria pagina Facebook il Valdivara 5 Terre ha ufficializzato la cessione in prestito del giovane Andrea D'Imporzano (nella foto impegnato proprio contro la Rivarolese la passata stagione, ndr) alla neo nata formazione del Rapallo R. 1914 Rivarolese. D'Imporzano, centrocampista classe 2001 e quindi fuori quota, è stato una delle più liete sorprese della stagione scorsa per il sodalizio di Beverino tanto da guadagnarsi con mister Galleno una maglia da titolare pur provenendo dalla formazione Allievi. Ora per lui si aprono le porte dell'esperienza nell'ambiziosa società del presidente Verrini. Di seguito il comunicato del club spezzino.



"ASD Valdivara 5 Terre comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione a titolo temporaneno dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Andrea D'Imporzano al Rapallo Rivarolese. Ad Andrea un caloroso in bocca al lupo."



G.L.