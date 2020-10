Il Taggia vince il ricorso, l'Eccellenza diventa a 21 squadra

Si comunica quanto segue:



preso atto del dispositivo della decisione assunta dalla Corte Federale d’Appello riportato nel presente Comunicato Ufficiale che, accogliendo il ricorso della Società A.S.D. Taggia ha di fatto sancito l’ammissione della stessa al Campionato Regionale di Eccellenza in luogo della Società S.C. Molassana Boero A.S.D. la quale, contestualmente, dovrà essere riassegnata all’organico del Campionato di Promozione;



in attesa delle motivazioni e vista la non definitività della controversia;



vista l’istanza formulata dalla Società S.C. Molassana Boero A.S.D. di ammissione in sovrannumero al Campionato Regionale di Eccellenza s.s. 2020/2021 e le motivazioni addotte nella stessa;



acquisito il parere in merito dei componenti il Consiglio Direttivo;



il Comitato Regionale Liguria ha determinato di accogliere l’istanza formulata dalla S.C. Molassana Boero A.S.D. di ammissione in sovrannumero al Campionato Regionale di Eccellenza s.s. 2020/2021 il cui organico, pertanto, risulterà così definito.



Sulla base del nuovo organico di cui sopra, è stata determinata la composizione dei due Gironi del Campionato di Eccellenza come di seguito indicato:







Girone A



ALASSIO FOOTBALL CLUB



ALBENGA 1928



CAIRESE



CAMPOMORONE SANT OLCESE



F.S. SESTRESE CALCIO 1919



FINALE



FOOTBALL GENOVA CALCIO



OSPEDALETTI CALCIO



PIETRA LIGURE 1956



TAGGIA



VARAZZE 1912 DON BOSCO











Girone B



ANGELO BAIARDO



ATHLETIC CLUB ALBARO



BUSALLA CALCIO



CADIMARE CALCIO



CANALETTO SEPOR



FEZZANESE



LIGORNA 1922



MOLASSANA BOERO A.S.D.



RAPALLO R.1914 RIVAROLESE



RIVASAMBA H.C.A.







I due gironi verranno disputati con gare di andata e ritorno.







Le modalità della fase di play off e della fase di play out verranno ufficializzate con il prossimo Comunicato Ufficiale.







Si riportano, a seguire gli orari gara della prima giornata di campionato:







GIRONE A - 1 Giornata



ALBENGA 1928 - FINALE



04/10/2020 15:00



ANNIBALE RIVA ALBENGA VIALE OLIMPIA







CAIRESE F.S. - SESTRESE CALCIO 1919



04/10/2020 15:00



CESARE BRIN (ERBA) CAIRO MONTENOTTE VIA REPUBBLICA - LOC.VESIMA







CAMPOMORONE SANT OLCESE - VARAZZE 1912 DON BOSCO



04/10/2020 15:00



BEGATO 9 GENOVA VIA FELICE MARITANO 20







FOOTBALL GENOVA CALCIO - OSPEDALETTI CALCIO



04/10/2020 15:00



ITALO FERRANDO GENOVA CORNIGLIANO CORSO PERRONE 1111







PIETRA LIGURE 1956 - ALASSIO FOOTBALL CLUB



04/10/2020 15:00



GIACOMO DE VINCENZI PIETRA LIGURE VIA S.STEFANO - LOC.CROCETTA



RIPOSA: TAGGIA







GIRONE B - 1 Giornata



ANGELO BAIARDO - FEZZANESE



04/10/2020 15:00



FEDERICO MARIO BOERO GENOVA VIA DI PINO 35 R







ATHLETIC CLUB ALBARO - RIVASAMBA H.C.A.



04/10/2020 15:00



SORI - COMUNALE SORI RIO CORTINO







BUSALLA CALCIO - CADIMARE CALCIO



04/10/2020 15:00



BUSALLA BUSALLA (SARISSOLA) VIA PRATO GRANDE FILANDA 1







CANALETTO SEPOR - LIGORNA 1922



04/10/2020 15:00



ASTORRE TANCA LA SPEZIA VIA LUNIGIANA







RAPALLO R.1914 RIVAROLESE - MOLASSANA BOERO A.S.D.



04/10/2020 15:00



U. MACERA RAPALLO VIA DELLA LIBERTA' 87







Con un prossimo Comunicato Ufficiale verrà reso noto il calendario del Girone “A” che andrà a modificare e sostituire quello precedentemente pubblicato.