Il Sestri ne prende tre a Cairo Montenotte e vede l'Imperia allontanarsi

Cairo Montenotte - Torna sconfitto dalla trasferta di Cairo Montenotte il Sestri Levante che viene superato per 3 - 1 dai padroni di casa della Cairese e vede così allontanarsi ulteriormente il vertice della classifica con l'Imperia che batte con un eloquente 5 - 1 il Molassana Boero e si porta a +6 sui "Corsari" di mister Ruvo.



Al 23° vantaggio per i gialli di casa con Bruzzone che, con un gran tiro dai 25 metri, insacca sotto la traversa. Al 37° spizzata di Croci per Buffo che entra in area e calcia, ma il tiro si stampa sul palo alla sinistra di Moraglio. Sestri Levante sfortunato che sfiorava subito il pareggio. Tre minuti dopo gol annullato al Sestri: punizione di Cirrincione con palla che finisce in rete, ma il secondo assistente alza la bandierina forse per segnalare un non meglio precisato off - side.



Nella ripresa parte forte la Cairese che al 52° trova il raddoppio con Di Martino: il giocatore di casa si libera al limite dell'area e supera Adornato con un morbido pallonetto. La squadra di Ruvo accusa il colpo e dopo una manciata di minuti incassa anche il tris con Saviozzi (nella foto, ndr) che segna direttamente da calcio di punizione. Per il bomber dei gialloblu settima rete stagionale in otto partite disputate. Dopo il terzo gol subito ecco la reazione dei Corsari: Buffo entra in area e viene steso da un avversario, l’arbitro assegna la massima punizione e Selvatico segna.

All’86° espulsione proprio di Buffo per proteste: l’arbitro, fortemente contestato dal Sestri Levante, in confusione con applicazione nuova regola sul fallo di mano in area prima concede il rigore al Sestri e poi torna sulla decisione, ma il giocatore della Cairese aveva toccato la palla con la mano. Finisce così, con una brutta sconfitta e l'Imperia che si allontana in vetta alla classifica del campionato. Ora la squadra di Ruvo dovrà ricaricare le pile e preparare al meglio il sentito derby contro un'altra squadra in crisi come il Rapallo Rivarolese.



Tabellino



Cairese - Sestri Levante 3 - 1

Marcatori: 23° Bruzzone (C), 52° Di Martino (C), 62° Saviozzi (C), 84° [Rig.] Selvatico (SL)



Note: espulso all'86° Buffo (SL) per proteste, ammoniti Adornato (SL) e Cuneo (SL)



Cairese: Moraglio, Bruzzone, Moretti, Doffo, Prato, Facello, Durante (46° Di Martino (91° Esposito), Piana, Damonte, Pregliasco (61° Tamburello), Saviozzi (75° Auteri). All. Maisano

A disp.: Stavros, Monni, Rizzo, De Matteis, Pastorino.



Sestri Levante: Adornato, Bergamino, Buffo, Pane, Del Nero, Selvatico, Cuneo, Cusato (54° Puricelli), Croci, Capo (54° Gandolfo), Cirrincione. All. Ruvo

A disp.: Confortini, Batocchioni, Iurato, Righetti, Mazzali, Chella.



ARBITRO: Sig. Loiodice della sezione di Collegno.

1° ASSISTENTE: Sig. Siano della sezione di La Spezia.

2° ASSISTENTE: Sig. Baruzzo della sezione di La Spezia.