Il Sestri Levante richiede la promozione in Serie D

Ieri pomeriggio il presidente del Sestri Levante, Stefano Risaliti, ha preso posizione, tramite il profilo ufficiale Facebook della propria Società in merito all'ormai imminente ufficializzazione sulla chiusura dei campionati dilettantistici.



Il numero uno dei corsari, ha comunicato di aver avuto un colloquio con il presidente del Comitato Regionale Ligure, Giulio Ivaldi, richiedendo la promozione in Serie D delle prime due classificate (nell'ordine Imperia e lo stesso Sestri Levante) del campionato di Eccellenza.



Di seguito riportiamo il post del presidente Risaliti.



"Visto che le regole covid-19 hanno bloccato l’attività calcistica e di conseguenza anche quella amministrativa delle Società, giocoforza è impossibile indire un assemblea dei Soci per eventuali comunicazioni e quant’altro.

Quindi con questo post vi aggiorno sulla lunga telefonata di oggi avuta col Dott. Ivaldi , Presidente del comitato ligure della FIGC. Persona gentilissima, competente e disponibile che ha preso a cuore la ns situazione e cercherà di portarla in assemblea a Roma salvaguardandoci nel migliore dei modi.

Premettendo che anche se manca l’ufficialità il campionato non dovrebbe più riprendere, dovranno decidere sulla base delle 22 partite disputate le promozioni e le retrocessioni.

Le retrocessioni non dovrebbero esserci. Per ciò che riguarda le promozioni in serie D sicuramente la prima di ogni girone verrà promossa. A questo punto ho puntualizzato al Presidente che noi al momento della sospensione eravamo secondi ad 1 punto dall’Imperia, visto lo sfortunato goal incassato al 90 ‘ nella trasferta di Campomorone. E che (come sapete) per salire in serieD ci sono 3 strade :

1) vincere il campionato

2) arrivare secondi e vincere i 2 turni di spareggio.

3) vincere la coppa Italia fase nazionale o arrivare nelle 4 semifinaliste e avere la

fortuna che queste abbiano vinto il proprio girone.



Premettendo che in questa stagione, oltre a essere stati quasi sempre in testa al campionato, l’unica manifestazione che ha avuto un inizio e una fine è stata la Coppa Italia Regionale e il Sestri se l’è aggiudicata.

In questo momento ci troviamo al secondo posto per 1 punto con 8 partite ancora da disputare e avvantaggiati di 5 punti dalla terza in classifica. Inoltre abbiamo VINTO in trasferta nella fase nazionale di Coppa Italia con la vincitrice del Piemonte e quindi siamo con un piede nei quarti di finale. E per dirle tutte abbiamo ottenuto 49 punti in 22 partite che è uno dei punteggi più alti in tutti i gironi d’Italia anche in molti casi delle squadre al primo posto.

Dopo il quadro della ns situazione , certo di esprimere il pensiero di tutti i tifosi CORSARI ho spiegato al Presidente Dott. Ivaldi che uno dei vanti della ns Società, ormai CENTENARIA, è il fatto che il Sestri è l’unica squadra del Tigullio a non essere :

MAI FALLITA

MAI FUSA con altre società

MAI RIPESCATA.



Quindi NOI ci aspettiamo che la FIGC in questa stagione anomala stabilisca che le prime 2 classificate siano promosse in serie D . Se così non fosse non accetteremo un eventuale offerta di promozione (anche garantita) a seguito di una domanda di ripescaggio. Per essere, come al solito, coerenti alla ns filosofia di fare calcio. Il Presidente ha preso atto e mi ha ringraziato per la esaustiva descrizione della ns situazione e mi ha garantito nuovamente di salvaguardarci nell’assemblea finale della FIGC che ci sarà prossimamente a Roma.

Questo è tutto. Colgo l’occasione per stringermi in un forte abbraccio con tutti i tifosi CORSARI e con l’augurio di uscire al più presto da questa situazione per condividere insieme le magnifiche sensazioni che “ IL SIVORI “ ci sa regalare.

FORZA SESTRI FORZA CORSARI"