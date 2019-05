Il Sestri Levante ha scelto il suo nuovo allenatore

Dopo la retrocessione in Eccellenza, per l'anno del centenario, il club del presidente Risaliti riparte da mister Alberto Ruvo ex di Pontremolese e Fezzanese

Sestri Levante - Dopo la retrocessione in Eccellenza maturata nello spareggio Play - Out contro l'Arconatese il Sestri Levante si rimette in moto e riparte. Lo fa da un nuovo allenatore. Salutato mister Costanzo Celestini il sodalizio del presidente Risaliti ha ufficializzato quest'oggi l'arrivo sulla panchina della Prima Squadra "corsara" di mister Alberto Ruvo (nella foto di Stefano Stradini, ndr). L'allenatore di Deiva Marina è reduce dalla grande impresa con la formazione toscana della Pontremolese con cui ha vinto il campionato di Promozione proprio nell'anno del centenario. Arriva sulla panchina dell'Unione proprio nell'anno del centenario della società rossoblu. In precedenza per l'allenatore dei Deiva Marina si ricordano le esperienze con la Fezzanese, con cui vinse i Play - Off Nazionali di Eccellenza venendo promosso in Serie D, e quella con il Vallesturla.