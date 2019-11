Il Sestri Levante all'ultimo tuffo fa suo il derby con il Rapallo

Sestri Levante - Il Sestri Levante fa suo all'ultimo assalto il sentito derby del "Sivori" contro il Rapallo Rivarolese, reduce dalla vittoria di misura nel recupero di campionato lo scorso mercoledì con il fanalino Athletic Club Liberi, e consolida la propria terza posizione pur non riuscendo ad accorciare dalla capolista Imperia capace di andare a vincere con un poker proprio in casa dei genovesi dell'Athletic.



Partita equilibrata e non giocata benissimo dai Corsari e infatti la prima occasione è per gli ospiti: al 7° Ymeri prova a sorprendere dalla distanza Adornato, ma la conclusione del regista di Fresia è fuori misura. Più pericoloso alla mezzora Kambo che si libera fuori area e calcia in porta, ma Adornato è bravo a mettere in angolo. Sei minuti dopo arriva l’episodio che potrebbe cambiare il match: Cuneo si invola centralmente verso la porta del Rapallo, nell’uno contro uno con il portiere Basso viene steso dallo stesso poco fuori area con l'arbitro che decreta il fallo da ultimo uomo con relativa espulsione l'estremo difensore ruentino. Mister Fresia per inserire il portiere di riserva Risso richiama il forte centrocampista Cappanelli. Proprio il N°12 ospite è bravo a parare la successiva punizione calciata da Pane. Al 45° conclusione insidiosa di Selvatico, ma anche in questo caso ne esce un nulla di fatto. Dopo due minuti di recupero squadre a riposo per l'intervallo sullo 0 - 0.



Nella ripresa il Sestri cerca insistentemente il gol peccando però di precisione. Al 65° grande occasione per Batocchioni che dopo una bella serpentina crossa da fondo campo e la difesa ospite si salva in angolo. Quando la partita sembra concludersi con il risultato di 0-0 arriva il fallo da rigore di Kambo su Capo che permette a Cirrincione di andare dal dischetto e di segnare la rete che permette al Sestri di tornare alla vittoria.



Tabellino



Sestri Levante - Rapallo Rivarolese 1 - 0

Marcatore: 93° [Rig.] Cirrincione



Note: al 36° espulso Basso (R) per fallo da ultimo uomo, ammoniti Del Nero (SL) – Bonci, Fresia (all. R), Donato, Carbone.



Sestri Levante: Adornato, Batocchioni, Bergamino, Pane, Del Nero, Selvatico (83° Gandolfo), Chella (56° Capo), Panepinto, Croci (94° Puricelli), Cuneo, Cirrincione. All. Ruvo

A disposizione: Confortini, Mazzali, Cusato, Iurato, Cardella, Righetti.



Rapallo Rivarolese: Basso, Verrini (95° Romei), Bonci, Chiappe, Donato, Carbone, Revello (42° Sbarra), Ymeri, Bertuccelli, Kambo, Cappannelli (36° Risso). All. Fresia

A disposizione: Calvo, Belardinelli, Mitrotti, Menini, Pedetta, D’Imporzano.



ARBITRO: Sig. Alessio Vincenzi della sezione di Bologna.

1° ASSISTENTE: Sig. Matteo Manni della sezione di Savona.

2° ASSISTENTE: Sig. Lorenzo Verni della sezione di Genova.