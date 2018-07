Il Rapallo si assicura Tommaso Delvigo

Dopo Lunghi i ruentini accolgono, con la formula del prestito, il centrocampista classe '96 protagonista nelle ultime quattro stagioni con la maglia della Fezzanese

Rapallo - Nuovo arrivo in casa Rapallo Ruentes. Dopo Garrasi, arrivato dal Rivasamba, e Lunghi la società ruentina pesca ancora dalla Fezzanese assicurandosi, con la formula del prestito, il centrocampista classe '96 Tommaso Delvigo (nella foto di Stefano Stradini, ndr). Il giocatore ha vestito la maglia verde nelle ultime quattro stagioni ottenendo due promozioni dall'Eccellenza alla Serie D. Nel primo anno di militanza vincendo i Play - Off, la scorsa stagione vincendo il campionato, in mezzo anche la storica salvezza al play - out in casa del Vado. Per Delvigo, in campionato, sono 76 le presenze con la maglia della Fezzanese. Ora la nuova avventura in maglia ruentina. "Ci tengo molto a ringraziare tutta la società della Fezzanese per avermi dato l’opportunità di lottare per questa maglia durante questi quattro anni meravigliosi." - dichiara lo stesso Delvigo a Calcio Spezzino - "Ho vissuto gioie memorabili come la storica promozione in serie D, la seguente salvezza ai play out e la vittoria del campionato di quest’anno. Ringrazio tutte le persone all’interno della società con cui sono stato a contatto dal giorno del mio arrivo, persone serie e competenti e grandi compagni. Un ringraziamento speciale va al vice presidente Ivan stradini, al D.s. ed ex compagno di squadra Fabio Lorieri e ai ragazzi dello zoccolo duro che mi hanno aiutato a crescere durante questi anni. Il futuro ora si chiama Rapallo. Sono felice di iniziare una nuova stagione indossando la maglia di una società importante come quella del Rapallo Ruentes. Darò il massimo per raggiungere i traguardi previsti." Il mercato del Rapallo non finisce comunque qui. La squadra ruentina si interessa anche ad un altro giocatore della Fezzanese come l'attaccante Marco Cupini e anche l'attaccante della Sammargheritese Oscar Marrale.