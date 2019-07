Il Rapallo Rivarolese ufficializza due nuovi acquisti

Rapallo - Doppio colpo in entrata per il Rapallo R. 1914 Rivarolese. Il D.g. Mario Abbatuccolo chiude infatti l'operazione per portare un rinforzo di spessore per la retroguardia di mister Fresia. Si tratta del centrale difensivo classe '92 Giacomo Mitrotti. Nell'ultima stagione Mitrotti ha militato in Eccellenza toscana con la maglia del Camaiore, ma in carriera conta tantissime esperienze in Serie D con Chiavari Caperana, Villalvernia, Novese, Grottaglie e Forcoli. In passato ha vinto l'Eccellenza toscana con la maglia del Seravezza Pozzi conquistando il salto in IV Serie Nazionale. Insieme a Mitrotti importante anche il rinforzo per il reparto "under" della squadra con l'arrivo dal Sestri Levante del giovane classe 2000 Alessandro Revello.