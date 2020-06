Il Rapallo Rivarolese presenta il nuovo allenatore

Trovano conferma le voci che iniziavano a circolare riguarda alla nuova guida tecnica del Rapallo Rivarolese dopo la separazione consensuale da mister Fresia. La nuova guida dei ruentini del presidente Verrini sarà infatti l'ex San Cipriano Cristiano Rossetti che lascia il SanCi dopo sei stagioni divise tra Prima Categoria e Promozione. In precedenza lo si ricorda per tre campionati alla guida del Little Club G. Mora.



In totale in carriera circa 310 panchine nei campionati dilettantistici. Rossetti in tre anni alla guida dei rossoblù, è diventato l'allenatore più vincente della storia della società; record che replica al San Cipriano, dove in 6 anni non solo diventa il tecnico più vincente, ma detiene anche il record di longevità. Due i campionati vinti - con Little Club e SanCi - e quest'anno, prima dell'interruzione forzata dei campionati, una seconda posizione con il club biancoceleste, dal sapore di promozione praticamente acquisita.