Il Molassana cala il tris

Genova - Tris di acquisti per il Molassana Boero. Il sodalizio del presidente Franini mette a segno tre importanti colpi di mercato assicurandosi il forte esterno d'attacco Alessandro De Persiis. Il classe '96 nell'ultima stagione ha militato nella Rivarolese realizzando tre reti, in precedenza lo si ricorda alla Sestrese (nella foto, ndr) con 9 gol in Eccellenza e in Serie D al Ligorna con altre due realizzazioni. Sempre dagli "avvoltoi" arriva il giovane centrocampista classe '99 Lorenzo Eranio che, come De Persiis, vanta esperienze in Eccellenza con la Sestrese e in Serie D con il Ligorna. Arriva poi l'attaccante classe '99 Alessandro Pantanella ex Genova Calcio. Oltre a questi tre giocatori erano arrivati anche Boero, il difensore Favorito ex Ligorna, Bozzo, Stefananti e Russotti.