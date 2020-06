La Società Molassana Boero 1918, comunica l'accordo con il sig. Giuseppe Aloe quale allenatore della prima squadra.



Riteniamo che quello del neoallenatore sia il profilo più indicato per valorizzare il nostro importante settore giovanile che mai come in questo momento storico sarà di fondamentale importanza per la nostra Società.



Un benvenuto e un augurio di buon lavoro a mister Aloe.