Il Gruppo Piesse Sestri Levante scende in campo per aiutare chi è in difficoltà

Bellissima iniziativa da parte del "Gruppo Piesse Sestri Levante", uno dei gruppi organizzati del tifo del Sestri Levante Calcio, che, visto il momento delicato che la città di Sestri Levante sta attraversando per l'emergenza da Covid-19, si è posto in prima linea per aiutare chi è in difficoltà dimostrando come ancora una volta sport possa fare rima con solidarietà. Ecco il comunicato dell'iniziativa.



"Visto il momento delicato che la nostra città sta attraversando causa Covid-19 ci sembra doveroso aiutare chi per colpa di questa situazione si trova in difficoltà economica.

Abbiamo creato delle magliette che metteremo in vendita attraverso una offerta minima di 10 euro presso un banchetto che troverete DI FRONTE ALLA COOP SABATO 16 DOMENICA 17 E LUNEDÌ 18 MAGGIO ORARIO 10-18.

Il ricavato, tolte le spese di produzione, lo devolveremo in beneficienza attraverso i canali che ci verranno forniti dal Comune di Sestri Levante.

Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare numerosa per rialzarci insieme dimostrando che la solidarietà è un valore fondamentale per la nostra città.

Ciò che sventoliamo la domenica al Sivori rappresenta oltre ai nostri magnifici colori anche quei valori del cuore corsaro a cui noi teniamo particolarmente!

GRUPPO PIESSE SESTRI LEVANTE"