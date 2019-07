Il Finale ufficializza un esterno dall'Imperia

Finale Ligure - Come anticipato giovedì scorso nel nostro speciale di mercato nella giornata odierna il Finale ha ufficializzato l'ingaggio di Stefano Faedo. Il giocatore proviene dall'Imperia e ritrova in panchina mister Buttu che ha avuto come allenatore nella scorsa stagione in nero azzurro. Stefano, detto “Dido”, è un esterno classe ’94 che esordì in Serie D proprio con la maglia imperiese, prima delle esperienze a Taggia e Ceriale con tre reti in Promozione, che hanno inframezzato le sue cinque stagioni in nerazzurro con cui vanta oltre 80 presenze e 17 reti di cui 5 la scorsa stagione.



G.L.