Giudice Sportivo, tre turni ad Oxhallari dell'Alassio

CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 2/ 2/2020 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 2/2020



BELVEDERE ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)





ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE



MELEDINA GEROLAMO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



SQUALIFICA PER UNA GARA



PRATO STEFANO (ALBENGA 1928)

CAVERZAN ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)





CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE



OXHALLARI ARDIT (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

A palla lontana, dopo un contrasto con un avversario e mentre costui si trovava ancora a terra, si rialzava e gli tirava una ginocchiata in faccia, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA).





SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



COLOMBO DAWID DAMIAN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



LOREFICE RICCARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)





CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



FRENNA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

A fine gara, durante l'uscita dal tdg, si avvicinava ad un dirigente avversario con atteggiamento minaccioso ed urlandogli contro cercava il contatto fisico con lui, venendo trattenuto dai propri compagni.





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



BUONOCORE ALESSANDRO (FINALE)

KAMBO DYLAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



LUPO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

PUDDU GIACOMO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MARTELLI MATTEO (IMPERIA)

STURARO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

SBARRA NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)