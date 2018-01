Giudice Sportivo, tre turni a Monti del Busalla

Bertuccelli salta la sfida da ex in casa dell'Albenga. In totale solo quattro squalificati

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 24/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 21/ 1/2018 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)

Perché, a gioco in svolgimento e con la palla lontana, colpiva con un calcio un avversario che era a terra dopo un contrasto, senza conseguenze lesive.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



PRAINO ERRI (ALBENGA 1928)

BERTUCCELLI GIUSEPPE (VALDIVARA 5 TERRE)

MOZZACHIODI DAVIDE (VALDIVARA 5 TERRE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CAROGLIO FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GARIBALDI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)