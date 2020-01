Giudice Sportivo, tre turni a Battaglia e Lamonica

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 15/01/2020, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 12/ 1/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE



BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

A gioco fermo, in reazione ad un fallo subìto, spingeva con foga l'avversario facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive.



LAMONICA MIRAGLIO LORENZO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

A seguito di un contrasto di gioco, colpiva un avversario con un violento calcio ad un ginocchio, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PICCARRETA FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SIGHIERI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



ODASSO TOMMASO (FINALE)

VOLPE MICHAEL (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GIACOPETTI MATTIA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



MOMBELLONI GIORGIO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

VIRGA FEDERICO (IMPERIA)

PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)

SEVERI EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MONTI NICCOLO (BUSALLA CALCIO)

MORETTI FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

MUSSO FILIPPO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GAGGERO RICCARDO (PIETRA LIGURE 1956)