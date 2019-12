Giudice Sportivo, tre giornate a Severi e Buonocore

Di seguito riportiamo le sanzioni disciplinari emesse dal Giudice Sportivo per quanto riguarda il campionato di Eccellenza.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E



BUONOCORE ALESSANDRO (FINALE)

A gioco fermo, colpiva un avversario con una gomitata al volto, senza conseguenze lesive (Infrazione rilevata da un AA).



SEVERI EDOARDO (RIVASAMBA H.C.A.)

In reazione ad un fallo subìto, colpiva un avversario con un calcio aduna gamba, senza conseguenze lesive.



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

PANEPINTO FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MORETTI FABIO (CAIRESE)

PRATO FABIO (CAIRESE)

OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)

FASSONE FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

PRAINO ERRI (PIETRA LIGURE 1956)

BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)