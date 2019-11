Giudice Sportivo, tre giornate a Buffo, Scarrone e Carro Gainza

La Spezia - Di seguito le squalifiche nel campionato di Eccellenza.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMONIZIONE



FINALE

Per il comportamento di un proprio sostenitore, che per tutta la durata della gara, rivolgeva alla terna gravi offese personali.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



CARRO GAINZA MATEO GASTON (PIETRA LIGURE 1956)

Durante un'azione di gioco, senza possibilità di giocare la palla, interveniva da tergo su un avversario, con il piede a martello e colpendolo alla caviglia, senza conseguenze lesive.



SCARRONE TOMMASO (PIETRA LIGURE 1956)

Riserva in panchina, rivolgeva espressioni gravemente irriguardose ad un AA; dopo l'espulsione, si posizionava dietro l'AA medesimo, e per i restanti 3' di gara, gli rivolgeva espressioni ingiuriose, oltre ad un'altra di stampo omofobo (infrazione rilevata da un AA).



BUFFO DAVIDE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

A gioco fermo, protestava contro una decisione del ddg, spingendolo e facendolo indietreggiare di circa 1 mt.. A fine gara, accompagnato dalproprio Dirigente Responsabile, si recava dal ddg per scusarsi (sanzione ridotta per attenuante dovuta al positivo comportamento successivo ai fatti).



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



SIMAHA MOUSSA (ALBENGA 1928)

BENINATI GABRIELE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)

CUNEO SIMONE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)