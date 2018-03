Giudice Sportivo, stangata per Sarti del Valdivara 5 Terre

Mister Fanan perde anche altri due elementi per la trasferta di Ventimiglia. In totale sono otto gli squalificati, mentre in quattro entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 7/03/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 3/2018



FOSSATI DALMAZIO (RIVAROLESE 1919) - Allontanato



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE



SARTI SIMONE (VALDIVARA 5 TERRE)

Al 32' s.t., veniva allontanato dal t.d.g. per plateali proteste, accompagnate da espressioni blasfeme, avverso una decisione arbitrale avente ad oggetto un intervento verificatosi nell'area di rigore avversaria.

A fine gara, attendeva il d.d.g. nello spazio antistante lo spogliatoio per rivolgere a quest'ultimo espressioni ingiuriose ed irriguardose.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)



GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)



SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



FIORENTINO FRANCESCO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PORRATA NICOLO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

PUDDU DANIELE (PIETRA LIGURE 1956)

ALVISI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE)

STELLA FEDERICO (VALDIVARA 5 TERRE)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



PENNUCCI GIACOMO (FEZZANESE)

RAFFO MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)

LOBASCIO GIULIANO (SERRA RICCO 1971)

SARDU MATTIA (SERRA RICCO 1971)