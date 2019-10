Giudice Sportivo, stangata per Capra dell'Imperia

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 30/10/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



ALBENGA - € 75,00

Per il comportamento di alcuni propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano espressioni minacciose al ddg



A CARICO ALLENATORI - SQUALIFICA DI 1 GARA



PRATO STEFANO (ALBENGA)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



CAPRA EDOARDO (IMPERIA)

Colpiva con una gomitata un avversario, senza conseguenze lesive. Infrazione rilevata da un A.A,.



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



FARINAZZO MATTIA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

TAKU STIVEN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

SANCI GABRIELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA/E



MARQUEZ FACUNDO AGUSTIN (ALBENGA 1928)

A fine gara, apostrofava alcuni avversari nella propria lingua, surriscaldando il clima e rendendo necessario l'intervento di altri calciatori per evitare scontri fisici, reiterando tale comportamento anche nel tunnel degli spogliatoi.



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CASTAGNA AMERIGO (PIETRA LIGURE 1956)