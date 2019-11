La Spezia - Queste le sanzioni disciplinari comminate dal Giudice Sportivo dopo l'ultimo turno nel campionato di Eccellenza della Liguria.



A CARICO DIRIGENTI - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 12/12/2019



CASSULLO LEONARDO (FINALE)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA DI 2 GIORNATE



MAMONE MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)



SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



METALLA ELVIS (ALBENGA 1928)

FERRARA LUCA (FINALE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



GALLI DANIELE (FINALE)

CASTELLO FABRIZIO (PIETRA LIGURE 1956)



GARE DEL 10/11/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER UNA GARA



FIANI MATTEO (IMPERIA)

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)

VERRINI MAURIZIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E



BASSO ALESSANDRO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



MATAROZZO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

RUDI MARIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

FAVORITO PIETRO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)