Giudice Sportivo, sei gare ad Alberti del Ventimiglia

Virzì della Sammargheritese fermato per tre turni. Mortola, Chiappe e Carro Gainza saltano la prima giornata della prossima stagione

La Spezia - Riportiamo di seguito le sanzioni disciplinari applicate delal Giudice Sportivo dopo la disputa delle gare di ritorno dei Play - Out di Eccellenza della Liguria.



PLAY OUT ECCELLENZA - GARE DEL 19/ 5/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 6 GARE EFFETTIVE



ALBERTI MAURIZIO (VENTIMIGLIACALCIO)

A palla lontana, colpiva un avversario con una forte manata al volto, provocandogli un piccolo taglio al labbro ed il parziale distacco di un dente.



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE



VIRZI' CALOGERO (SAMMARGHERITESE 1903)

Al termine della gara, si avvicinava con fare minaccioso ad un AA nel tunnel degli spogliatoi, urlando e protestando ripetutamente nei suoi confronti, anche cercando il contatto fisico violento, tanto da costringere un proprio dirigente a trattenerlo ripetutamente per evitarlo; contemporaneamente profferiva frasi gravemente irriguardose nei confronti di quest'ultimo. Dopo essere così stato allontanato, entrava nel corridoio degli spogliatoi da un altro varco, raggiungendo nuovamente la terna, continuando ad urlare ed a protestare contro il suddetto AA, anche avvicinandosi ad una decina di cm. da lui, senza arrivare a contatto e venendo nuovamente allontanato (sanzione ridotta per il fattivo intervento del dirigente - Infrazione rilevata da un AA).



SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)



CARRO GAINZA MATEO G. (ALBENGA 1928)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO RUENTES 1914)

MORTOLA DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)