Giudice Sportivo, reclamo del Rapallo avverso il Valdivara 5 Terre

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 31/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 21/01/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



Gara del 21/01/2018 VALDIVARA 5 TERRE - RAPALLO RUENTES 1914

- Visto il reclamo presentato dalla Società RAPALLO RUENTES 1914 (spedito con lettera raccomandata 15336967687-2 in data 26/01/18 alle ore 17:01), in ordine all'utilizzo da parte della Società VALDIVARA 5 TERRE di tre calciatori extracomunitari in supposta posizione irregolare di tesseramento, in occasione della gara in epigrafe;

- Visto l'art. 46, 3º comma del C.G.S.;

Si soprassiede ad ogni decisione sul reclamo della Società RAPALLO RUENTES 1914 in attesa di ricevere le controdeduzioni della Società VALDIVARA 5 TERRE.