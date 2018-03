Giudice Sportivo, quattro i giocatori squalificati

Il Molassana perde il suo bomber Donati, il Pietra Ligure capitan Baracco. Multa per la Sammargheritese. Tre i giocatori che entrano in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 28/02/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 25/ 2/2018 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



SAMMARGHERITESE 1903 - € 75,00

Alla notifica del provvedimento di espulsione di un giocatore della società ospitata, alcuni dirigenti nonché tifosi rivolgevano al d.d.g. un'espressione minacciosa e gravemente irriguardosa.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



BOZZO GIULIO (SAMMARGHERITESE 1903)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



DONATI FRANCO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BARACCO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)

MORANDO NICOLA (SERRA RICCO 1971)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



FACELLO LORENZO (PIETRA LIGURE 1956)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



TONA MARC (VADO)

ALVISI RICCARDO (VALDIVARA 5 TERRE)