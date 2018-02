Giudice Sportivo, niente trasferta a Vado Ligure per Terminello della Fezzanese

Entra in diffida anche l'altro centrale dei "Verdi" De Martino. Tre giornate a testa per Camicioli e Sanguineti del Rapallo. Sono 12 in totale gli squalificati in vista del prossimo turno

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 31/01/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 21/01/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



CAMICIOLI ROMANO (RAPALLO RUENTES 1914)

Perché colpiva violentemente con una manata il volto di un giocatore avversario.



SANGUINETI FEDERICO (RAPALLO RUENTES 1914)

Perché, a gioco fermo, spintonava violentemente un giocatore avversario.



SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



CAGLIANI STEFANO (BUSALLA CALCIO)

PORRATA NICOLO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

SECONDELLI RICCARDO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



GAMBARELLI FILIPPO (SAMMARGHERITESE 1903)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

CAROGLIO FEDERICO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GIGLIO GIUSEPPE (IMPERIA)

MAMONE MICHELE (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CILIA GIANLUCA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

DE MARTINO DANIELE (FEZZANESE)