Giudice Sportivo, niente big match con l'Imperia per Del Nero

La Spezia - Riportiamo di seguito le decisioni assunte dal Giudice Sportivo in vista del prossimo turno di campionato in Eccellenza.





SOCIETA' - AMMENDA Euro 50,00



ALASSIO FOOTBALL CLUB

Per aver chiesto il tempo di attesa, causando il ritardato inizio della gara di 20'.





GARE DEL 9/ 2/2020 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



STURARO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

BRUZZONE ALESSANDRO (CAIRESE)

VERRINI ANTONIO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

COSTA FRANCESCO (RIVASAMBA H.C.A.)





CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)



OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



BAGNATO NICOLO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MARTELLI MATTEO (IMPERIA)

GAGGERO RICCARDO (PIETRA LIGURE 1956)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

DEL NERO MANUELE (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



METALLA ELVIS (ALBENGA 1928)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

PROVENZANO DENIS (ANGELO BAIARDO)

VITTORI YOURI (FINALE)

CAMBIASO SIMONE (OSPEDALETTI CALCIO)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)