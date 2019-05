Giudice Sportivo, niente Play - Out per Rossi dell'Albenga

La società ingauna viene anche multata. Un turno anche a Malatesta della Rivarolese che non disputerà la gara di andata dei Play - Off Nazionali

La Spezia - Ecco le decisioni del Giudice Sportivo dopo l'ultima giornata del campionato di Eccellenza.



CAMPIONATO ECCELLENZA GARE DEL 5/ 5/2019 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



ALBENGA - € 100,00

Per il comportamento di alcuni tifosi che tiravano all'interno del tdg numerosi rotoli di carta igienica, la cui rimozione causava il ritardato inizio della gara di 3' e per la ritardata consegna delle chiavi della vettura della terna, da parte del dirigente addetto.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE



ROSSI PAOLO (ALBENGA 1928)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



CORCIULO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)

MALATESTA FLAVIO (RIVAROLESE 1919)



G.L.