Giudice Sportivo, multato il Finale

La Spezia - Dopo i cinque recuperi della scorsa domenica queste le decisioni del Giudice Sportivo per il campionato di Eccellenza.



SOCIETA' - AMMENDA Euro 150,00



FINALE - Per il comportamento di un proprio tesserato non identificato che indossava abbigliamento sociale e dava ripetutamente indicazioni ai calciatori, senza risultare in distinta, il quale, per tutta la durata del secondo tempo, posizionato all'esterno del recinto degli spogliatoi, proferiva ripetute espressioni ingiuriose nei confronti di un AA e del ddg, aggiungendo per quest'ultimo, frasi pesantemente ingiuriose e discriminatorie di stampo sessista, colpendo ripetutamente con violenza la rete di recinzione; si rivolgeva, poi,al predetto AA facendo risaltare il fatto che egli non potesse prendere provvedimenti nei suoi confronti, perché all'esterno del recinto degli spogliatoi (circostanza aggravante) - Infrazione rilevata da un AA.



CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARE EFFETTIVE



PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

RUDI MARIANO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)



CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

DODERO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MANCA FLAVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ROVERE EDOARDO (PIETRA LIGURE 1956)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



CAMPAGNA ANDREA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CICIRELLO MATTEO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

PIANA MATTEO (CAIRESE)

CAPPELLANO ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

GUIDOTTI FEDERICO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

ODASSO TOMMASO (FINALE)