Giudice Sportivo, multate Sestri Levante e Rivasamba

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 27/11/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO ECCELLENZA - GARE DEL 24/11/2019 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



Euro 200,00 RIVASAMBA H.C.A.

Per il comportamento dei propri sostenitori che in campo avverso, durante la gara, gettavano in campo 7/8 palle di carta grosse come bocce; due di questi sostenitori, uno nel corso del primo tempo e l'altro nel corso della ripresa, urlavano all'arbitro, persona di colore, espressioni di discriminazione razziale(infrazione rilevata dal Commissario di Campo).



Euro 150,00 SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

Per il comportamento dei propri sostenitori che al fischio d'inizio accendevano tre grossi fumogeni, gettandoli nel parterre ai lati della tribuna stessa; tale comportamento veniva reiterato con l'accensione di altri fumogeni - in occasione sia della prima, sia della seconda rete della propria squadra- che venivano gettati anch'essi nel parterre ai lati della tribuna stessa (infrazione rilevata dal Commissario di Campo).



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA



KEITA MOHAMED (MOLASSANA BOERO A.S.D.)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



BERTUCCELLI GIUSEPPE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

PANEPINTO FABIO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)