Giudice Sportivo, multate Sestri Levante e Imperia

CAMPIONATO ECCELLENZA



GARE DEL 16/ 2/2020 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.





SOCIETA' - AMMENDA



Euro 250,00 SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL

Per il comportamento dei propri sostenitori, che accendevano alcuni fumogeni durante la fase di riscaldamento; all'ingresso in campo delle squadre, lanciavano vari fuochi pirici e al secondo minuto di gioco accendevano ulteriori fumogeni che costringevano il pubblico nelle vicinanze ad allontanarsi. Alla ripresa del secondo tempo, dopo 1 minuto, lanciavano sul tdg della carta igienica, tanto da costringere il ddg a fermare il gioco per consentire di liberare il campo dalla stessa; ancora, durante la ripresa, accendevano ulteriori tre fumogeni. Terminato l'incontro alcuni dei predetti sostenitori lanciavano una sedia nel recinto occupato dai tifosi ospiti. (Infrazioni rilevate dal Commissario di Campo).



Euro 125,00 IMPERIA

Per il comportamento dei propri sostenitori, che, al termine della gara, al lancio di una sedia da parte dei sostenitori della squadra ospitante nel settore da loro occupato, rispondevano prendendo un estintore presente sulla gradinata,lo mettevano in funzione contro di essi, tirando, infine, l'estintore stesso (Infrazioni rilevate dal Commissario di Campo).





ALLENATORI - SQUALIFICA PER DUE GARE



CORRADO MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)





CALCIATORI ESPULSI - SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE



TRABACCA ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)





SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA



SIGHIERI DAVIDE (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BONCI STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)





CALCIATORI NON ESPULSI - SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)



LUPO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

PUDDU GIACOMO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

VITTORI YOURI (FINALE)

CARBONE ANDREA (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)





AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



DI LEO CRISTIAN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

MOLINARI SEBASTIANO (ALBENGA 1928)

SCALIA LORENZO (ALBENGA 1928)

BATTAGLIA MATTEO (ANGELO BAIARDO)

NELLI ENRICO (BUSALLA CALCIO)

CURABBA MORENO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SCANNAPIECO PAOLO (IMPERIA)

GALIERA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

MAMONE MICHELE (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

GALLEANO MATTIA (PIETRA LIGURE 1956)

BERGAMINO ALBERTO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)