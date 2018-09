Giudice Sportivo, multate Rapallo e Pietra Ligure

Un turnona mister Cervia del Valdivara. La Rivarolese perde Sighieri e Oliviero

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 26/09/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 23/ 9/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 150,00 RAPALLO RUENTES 1914

Per il comportamento del proprio Presidente che, a fine gara, si sporgeva dal cancello che dà l'accesso alla zona antistante il tdg, urlando ripetute frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del ddg.

Euro 50,00 PIETRA LIGURE 1956

Per aver lasciato aperto il cancello di accesso al tdg durante la gara, cosa che consentiva ad una persona non identificata, ma indossante la tuta sociale, di entrare nel campo per destinazione, per incitare il proprio portiere; tale persona veniva prontamente allontanata da un dirigente (ammenda ridotta per comportamento fattivo della società).



A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/11/2018

VERRINI MAURIZIO

Presidente della Società, a fine gara, si sporgeva dal cancello che da l'accesso alla zona antistante il tdg, urlando ripetute frasi ingiuriose e minacciose nei confronti del ddg.



INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/10/2018

CASTAGNETO DAVIDE

allontanato.

A CARICO DI ALLENATORI PER UNA GARA

SQUALIFICA

CERVIA ANDREA

allontanato.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

SIGHIERI DAVIDE

(RIVAROLESE 1919)







SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

OLIVIERO FABIO

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

BISIO ALESSIO

al termine delle gara protestava in maniera eccessiva.