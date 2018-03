Giudice Sportivo, multa e doppia squalifica per il Pietra Ligure

Fermati mister e capitano della società savonese. Il G.S. rimanda la decisione sul reclamo di Albenga - Genova Calcio, mentre è ufficiale il ricorso del Ventimiglia avverso il Valdivara 5 Terre. Altri due squalificati, tre giocatori in diffida

La Spezia - Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, nella seduta del 14/03/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:



GARE DEL 4/ 3/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO



gara del 4/ 3/2018 ALBENGA 1928 - FOOTBALL GENOVA CALCIO



Il G.S.

- Visto il preannuncio di reclamo, riguardante la gara in epigrafe, presentato dalla Società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO in data 05/03/18;

- Visto il successivo reclamo formalizzato in data 12/03/2018;

- Visto l'art. 46, 3º comma del C.G.S.;

P.Q.M.

Dispone di soprassedere ad ogni decisione sul reclamo della Società A.S.D. FOOTBALL GENOVA CALCIO in attesa di ricevere le controdeduzioni della Società ALBENGA 1928.



GARE DEL 11/ 3/2018 - DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/ 3/2018 VENTIMIGLIACALCIO - VALDIVARA 5 TERRE



Il G.S.

premesso che:

" In data 05/03/2018, è pervenuto preavviso di reclamo da parte della società Ventimigliacalcio;

" Visto l'art. 46, 1º comma del C.G.S.

P.Q.M.

in attesa del deposito del reclamo e delle controdeduzioni della controparte, si soprassiede ad ogni decisione riguardo alla gara in questione.

Di seguito i provvedimenti per quanto in atto.



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



A CARICO DI SOCIETA' - AMMENDA



PIETRA LIGURE 1956 € 150,00



Per tutta la durata della gara, alcuni sostenitori della società ospitante, rivolgevano all'indirizzo del d.d.g. espressioni offensive, gravemente ingiuriose e di stampo discriminatorio.



A CARICO DI ALLENATORI - SQUALIFICA PER 3 GARE



PISANO MARIO (PIETRA LIGURE 1956)

Perché, al termine della gara, si avvicinava con tono plateale e fare minaccioso al d.d.g, ingiuriandolo e, nonostante l'invito a calmarsi da parte del d.d.g. stesso, continuava ad urlargli contro, venendo, poi, allontanato da un suo dirigente.



A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE



BARACCO LUCA (PIETRA LIGURE 1956)

Perché, in seguito ad un presunto fallo da rigore non assegnato, protestava veementemente contro il d.d.g; nonostante questi lo invitasse a calmarsi, ad azione ultimata da parte degli avversari, si avvicinava al d.d.g. urlandogli contro un'espressione blasfema.



SQUALIFICA PER 1 GARE EFFETTIVE



SORDI FABIO (MOCONESI FONTANABUONA 92)



A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO - SQUALIFICA PER 1 GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)



LAERA FABIO (IMPERIA)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)



LICATA FILIPPO (ALBENGA 1928)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)



RAVONCOLI MIRKO (IMPERIA)

MARASCO GENNARO (RAPALLO RUENTES 1914)